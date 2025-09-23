Popradská nemocnica má za sebou ďalšie sťahovanie, ordinácia ORL je už v nových priestoroch – FOTO

V popradskej nemocnici majú za sebou ďalšie sťahovanie v rámci projektu komplexnej obnovy a prestavby, na ktorý získala z plánu obnovy 42 miliónov eur. Otorinolaryngologickému oddeleniu (ORL), ktoré bolo od konca 80. rokov minulého storočia situované na siedmom poschodí v lôžkovej časti nemocnice, patrí teraz celé štvrté poschodie. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.
Pacientov previezli do nových priestorov
ORL oddelenie je v nemocnici priestorovo najstaršie lôžkové oddelenie. Kým pacientov ešte počas uplynulého víkendu prijali na starom oddelení, po operačnom zákroku ich v pondelok previezli priamo do nových, moderných priestorov na štvrtom poschodí.
„Personál oddelenia musel na prelome týždňa presťahovať všetky lôžka, špeciálny zdravotnícky materiál, prístrojové vybavenie, množstvo liekov, infúznych roztokov a vozíky plné zdravotnej dokumentácie,“ ozrejmila nemocnica.
Pôvodné trojlôžkové, prípadne štvorlôžkové izby, a toalety na chodbe oddelenia nahradili podľa nemocnice nové, dvojlôžkové s vlastným sociálnym zariadením. „Tieto izby sú výborným riešením aj pre detských pacientov, ktorí prichádzajú na hospitalizáciu so sprievodcom, sú teda ideálne pre rodiča s dieťaťom,“ uviedlo zdravotnícke zariadenie.
Práce by mali byť hotové v júni
Komplexnú obnovu realizuje Nemocnica Poprad za plnej prevádzky, odštartovala vlani v marci. Práce by mali byť hotové v júni 2026. Po rekonštrukcii sa má z nej stať jedno z najmodernejších zdravotníckych zariadení.
Projekt zahŕňa obnovu desiatich poschodí v lôžkovej časti a ôsmich poschodí komplementu, rekonštrukciu 349 lôžok pre pacientov, pričom 19 lôžok bude úplne nových. Práce sa týkajú aj polikliniky a kotolne. Súčasťou projektu je zateplenie nemocnice s cieľom znížiť jej energetickú záťaž, pričom úspora by mala dosiahnuť minimálne 30 percent.