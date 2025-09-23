Popradská nemocnica má za sebou ďalšie sťahovanie, ordinácia ORL je už v nových priestoroch – FOTO

Pôvodné trojlôžkové, prípadne štvorlôžkové izby, a toalety na chodbe oddelenia nahradili podľa nemocnice nové, dvojlôžkové s vlastným sociálnym zariadením.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nemocnica poprad.jpg
Nové priestory ordinácie ORL v popradskej nemocnici. Foto: www.facebook.com
Poprad Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Poprad

V popradskej nemocnici majú za sebou ďalšie sťahovanie v rámci projektu komplexnej obnovy a prestavby, na ktorý získala z plánu obnovy 42 miliónov eur. Otorinolaryngologickému oddeleniu (ORL), ktoré bolo od konca 80. rokov minulého storočia situované na siedmom poschodí v lôžkovej časti nemocnice, patrí teraz celé štvrté poschodie. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.

Pacientov previezli do nových priestorov

ORL oddelenie je v nemocnici priestorovo najstaršie lôžkové oddelenie. Kým pacientov ešte počas uplynulého víkendu prijali na starom oddelení, po operačnom zákroku ich v pondelok previezli priamo do nových, moderných priestorov na štvrtom poschodí.

Personál oddelenia musel na prelome týždňa presťahovať všetky lôžka, špeciálny zdravotnícky materiál, prístrojové vybavenie, množstvo liekov, infúznych roztokov a vozíky plné zdravotnej dokumentácie,“ ozrejmila nemocnica.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pôvodné trojlôžkové, prípadne štvorlôžkové izby, a toalety na chodbe oddelenia nahradili podľa nemocnice nové, dvojlôžkové s vlastným sociálnym zariadením. „Tieto izby sú výborným riešením aj pre detských pacientov, ktorí prichádzajú na hospitalizáciu so sprievodcom, sú teda ideálne pre rodiča s dieťaťom,“ uviedlo zdravotnícke zariadenie.

Práce by mali byť hotové v júni

Komplexnú obnovu realizuje Nemocnica Poprad za plnej prevádzky, odštartovala vlani v marci. Práce by mali byť hotové v júni 2026. Po rekonštrukcii sa má z nej stať jedno z najmodernejších zdravotníckych zariadení.

Projekt zahŕňa obnovu desiatich poschodí v lôžkovej časti a ôsmich poschodí komplementu, rekonštrukciu 349 lôžok pre pacientov, pričom 19 lôžok bude úplne nových. Práce sa týkajú aj polikliniky a kotolne. Súčasťou projektu je zateplenie nemocnice s cieľom znížiť jej energetickú záťaž, pričom úspora by mala dosiahnuť minimálne 30 percent.

Firmy a inštitúcie: Nemocnica Poprad
Okruhy tém: Otorinolaryngológia Plán obnovy a odolnosti SR Rekonštrukcia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk