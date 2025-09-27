VšZP sa stará o najväčší počet seniorov na Slovensku, vracajú sa k nim aj ľudia s vážnymi diagnózami

Všeobecná zdravotná poisťovňa podľa aktuálnych demografických analýz zastrešuje zdravotnú starostlivosť o najvyšší počet seniorov na Slovensku. Ku koncu roka 2024 evidovala približne 920-tisíc poistencov starších ako 60 rokov, čo je najvyšší podiel medzi zdravotnými poisťovňami na Slovensku.
„Starší poistenci, ako aj ľudia s vážnymi diagnózami sa k nám vracajú, pretože sme pre nich spoľahlivým partnerom,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Vyše milión poistencov má nad 55 rokov
Podľa jeho slov poisťovňa disponuje „najstarším a najnáročnejším portfóliom poistencov, pričom občania s komplikovanými zdravotnými stavmi presne vedia, prečo sú poistení práve u nás“.
Nepočujúcim na Slovensku chýbajú dostupné služby a tlmočníci, VšZP ponúka online tlmočníka
Zo štatistík vyplýva, že v poistnom kmeni VšZP je viac ako jeden milión poistencov vo veku nad 55 rokov. V kategórii 80 a viac rokov sa na jej služby spolieha takmer 80 percent obyvateľov. Celkovo má poisťovňa vyše 2,7 milióna poistencov.
Podľa vedenia VšZP sa poisťovňa špecializuje na starostlivosť o chronických pacientov a ľudí vo vyššom veku, čo je spojené aj s demografickým starnutím obyvateľstva.
Disponujú dlhoročnými skúsenosťami
„V rámci skupiny vekovo starších a chronicky chorých poistencov disponujeme dlhoročnými skúsenosťami, čo nám umožňuje efektívne čeliť výzvam súvisiacim so starnutím populácie,“ vysvetlil Jurových.
Osveta zabrala. Slováci vlani spotrebovali výrazne menej antibiotík, ale jeden problém zostáva
Poisťovňa deklaruje, že do zdravotného systému vracia 97 percent svojich príjmov, čo podľa jej údajov predstavuje najvyšší podiel medzi slovenskými zdravotnými poisťovňami. Tento prístup má podľa vedenia umožňovať zabezpečovanie komplexnej starostlivosti.
„Jedným z dôkazov našej odbornosti je kontinuálne znižovanie počtu návrhov s lehotou aj bez lehoty časovej dostupnosti,“ doplnil Jurových.