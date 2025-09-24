EMA a ŠÚKL potvrdili bezpečnosť paracetamolu v tehotenstve, nepreukázali súvislosť s autizmom

Americký prezident Donald Trump v pondelok na tlačovej konferencii uviedol, že paracetamol môže spôsobovať autizmus. 
Paracetamol
Európska lieková agentúra (EMA) v utorok vydala stanovisko, ktorým potvrdzuje, že lieky obsahujúce paracetamol sú naďalej bezpečnou a vhodnou voľbou na liečbu bolesti a horúčky počas tehotenstva. K tomuto stanovisku sa pridáva aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Výrok prezidenta Trumpa

Paracetamol, bežne používaná účinná látka, môže podľa Donalda Trumpa spôsobovať autizmus. Prezident Trump v pondelok svojím výrokom na tlačovej konferencii v Bielom dome neprispel k lepšej ochrane detí. Nepriniesol dôkazy, nevyslovil relevantnú otázku. Len prilial olej do ohňa nedôvery, ktorá v spoločnosti tlie už roky.

Odborníci EMA už v roku 2019 podrobne preskúmali štúdie hodnotiace vplyv užívania paracetamolu počas tehotenstva na vývoj detského mozgu a neurovývojové poruchy. Dospeli k záveru, že neexistuje presvedčivý dôkaz o príčinnej súvislosti a oficiálne odporúčania na užívanie paracetamolu v zostávajú nezmenené.

Bezpečnosť a účinnosť paracetamolu

Paracetamol je súčasťou mnohých voľnopredajných liekov na zmiernenie bolesti a horúčky a používajú ho milióny ľudí po celom svete. Na Slovensku je registrovaný od roku 1978.

Máme veľké množstvo údajov potvrdzujúcich jeho bezpečnosť a účinnosť,“ uviedol riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík. Napriek obavám vyvolaným niektorými štúdiami, ktoré naznačovali možnú štatistickú koreláciu, EMA a ŠÚKL zdôrazňujú, že tieto štúdie nepreukázali príčinnú súvislosť a ich výsledky sú nepresvedčivé.

Bezpečnosť paracetamolu je neustále monitorovaná národnými liekovými agentúrami a EMA, aby bola zaistená ochrana pacientov.

