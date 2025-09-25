Odborári upozorňujú na nečinnosť vedenia UNLP Košice aj ministerstva po požiari v roku 2024

Lekárske odborové združenie (LOZ) dôrazne upozorňuje na nečinnosť vedenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice a Ministerstva zdravotníctva SR pri riešení následkov požiaru, ktorý vypukol 7. marca 2024 v budove Novej nemocnice. Počas požiaru bolo evakuovaných len 404 zo 766 prítomných osôb, pričom 362 ľudí, vrátane ležiacich pacientov a novorodencov, zostalo v budove kvôli nefunkčnému evakuačnému schodisku a výťahu pre imobilných.
Hasiči upozornili, že v prípade krízovej situácie je možné zachraňovať ľudí len do 6. poschodia, hoci budova má 19 poschodí a počas bežnej prevádzky v nej býva približne 1 500 osôb. Stav sa po roku a pol nezmenil, čo podľa LOZ ohrozuje pacientov a personál pri ďalších krízach.
Odborári kritizujú aj nejasnosti a netransparentnosť v procese obnovy psychiatrického oddelenia, ktoré zostáva zatvorené napriek sľubom o obnove do začiatku roka 2025. Navrhované presťahovanie psychiatrických kliník do troch rôznych pavilónov starej nemocnice môže negatívne ovplyvniť kvalitu starostlivosti.
LOZ žiada Ministerstvo zdravotníctva SR a vedenie UNLP Košice o okamžité zabezpečenie ochrany zdravia a života pacientov a personálu, realizáciu komplexného auditu nemocnice, preverenie zmluvných vzťahov s externými subjektmi, obnovenie činnosti dozornej rady s účasťou MZ SR, analýzu projektu Garantovanej energetickej služby (GES) a preverenie investičných akcií Investično-projektového oddelenia.
Zároveň LOZ vyzýva Úrad pre verejné obstarávanie, aby preveril priebeh a podmienky verejného obstarávania v UNLP Košice .