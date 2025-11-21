Čakacie doby na plánované operácie sa skrátili, pokles zaznamenali všetky zdravotné poisťovne

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zaznamenal pozitívny vývoj v oblasti čakacích lehôt na plánované zákroky. Vyplýva to z aktualizovanej analýzy, ktorá porovnáva stav k 31. augustu 2025 so zverejnenými údajmi z februára tohto roka. K uvedenému dátumu bolo v systéme evidovaných 80 784 návrhov na plánovanú ústavnú a jednodňovú zdravotnú starostlivosť, čo predstavuje pokles o 3,4 % oproti februárovým hodnotám.
Najviac poistencov čakajúcich na zákrok evidovala Všeobecná zdravotná poisťovňa (50 535 návrhov), nasledovala Dôvera (12 555) a Union (6 521). Údaje zahŕňajú nemocničnú aj jednodňovú starostlivosť a vychádzajú z kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Najdlhšie sa čaká na kolenný kĺb
Podiel návrhov, pri ktorých bola určená lehota časovej dostupnosti (LČD), dosiahol 58,9 %, čo v absolútnych číslach predstavuje 47 377 návrhov. Počet tých, pri ktorých bola LČD prekročená, bol 14 107 – v porovnaní s februárom to predstavuje pokles o 20 %. V poisťovni VšZP poklesol počet prekročení o 18,4 %, v poisťovni Dôvera o 29,3 % a v poisťovni Union o 6,7 %.
Zároveň bolo zistené, že až 90,9 % poistencov akceptovalo prvotný predpokladaný termín zákroku aj v prípadoch, keď presahoval stanovenú LČD. Podľa úradu to poukazuje na to, že pacienti si často zvolili konkrétneho lekára a boli ochotní počkať na jeho dostupnosť.
Odborný jazyk, dáta, expertíza a možný konflikt záujmov. Zdravotníctvo čelí novej generácii lobistov
Z pohľadu jednotlivých výkonov mali pacienti k 31. augustu 2025 najdlhšiu strednú dobu čakania pri výmene kolenného kĺbu (349 dní), bedrového kĺbu (266 dní), extrakcii a implantácii šošovky (101 dní) a terapeutickom podaní látok do oka (61 dní). Medián vyjadruje počet dní, ktorý polovica pacientov čaká menej a polovica viac.
Zdravotné poisťovne k uvedenému termínu odmietli spolu 27 162 návrhov. Najviac ich evidovala VšZP (19 070), Dôvera (5 983) a Union (2 109). Vo väčšine prípadov išlo o chýbajúce údaje v návrhoch (73,5 %), poistenie v inej poisťovni (10,2 %) alebo iné dôvody (16,3 %). Celkovo bolo vyradených 638 164 návrhov, čo je viac ako dvojnásobok oproti februáru. Hlavným dôvodom bolo poskytnutie plánovanej starostlivosti, čo sa týkalo 84,7 % prípadov.
Lepšia transparentnosť zoznamov
Úrad zároveň konštatoval, že všetky tri zdravotné poisťovne zlepšili transparentnosť vedenia zoznamov čakajúcich poistencov, čím sa podľa hodnotenia znižuje riziko nerovnakého zaobchádzania. Analýza úradu zároveň ukázala celkové zlepšenie v dostupnosti plánovanej starostlivosti a v súlade so zákonnými povinnosťami aj zefektívnenie jej riadenia.
Úrad odporúča pokračovať v rozvoji digitalizácie procesov s cieľom zlepšiť dostupnosť a účinnosť liečby. Zároveň vyzýva zdravotné poisťovne, aby po prekročení lehoty časovej dostupnosti zvýšili informovanosť poistencov o možnostiach výberu iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V prípade, že v danom čase nie je dostupný zmluvný poskytovateľ, odporúča informovať aj o možnosti úhrady starostlivosti u nezmluvného alebo zahraničného poskytovateľa.
Úrad sa zároveň prihovára za posilnenie spätného väzobného mechanizmu medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.