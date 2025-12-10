Pacienti s pľúcnou artériovou hypertenziou upozorňujú na nedostupnú inovatívnu liečbu na Slovensku

Pripravované legislatívne zmeny môžu situáciu ešte zhoršiť.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Graphic visualisation of healthy human lungs highlighted blue
Foto: Getty Images
Slovensko Farmácia Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Občianske združenie Zriedkavé choroby spustilo kampaň, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na obmedzenú dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou. Ide o závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k zúženiu a poškodeniu drobných ciev v pľúcach. Tieto zmeny vedú k zvýšenému tlaku v pľúcnych tepnách a postupnému zlyhávaniu pravej srdcovej komory.

Nová liečba, ktorá je podľa združenia v okolitých krajinách už dostupná, cieli na mechanizmus nadmerného množenia buniek cievnej steny. Slovenskí pacienti sa k nej zatiaľ nedostanú, keďže Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve vydal negatívne stanovisko. To v praxi znamená, že liek nebude hradený zo systému verejného zdravotného poistenia.

Viacerí pacienti opísali svoju skúsenosť s liečbou

Občianske združenie poukazuje na to, že systém hodnotenia nákladovej efektívnosti nemusí v prípade zriedkavých diagnóz dostatočne zohľadňovať špecifiká života pacientov. Predsedníčka združenia Tatiana Kubišová upozorňuje, že pripravované zmeny legislatívy môžu dostupnosť inovatívnych liekov ešte viac obmedziť.

V kampani vystupujú viacerí pacienti, ktorí opísali svoju skúsenosť s liečbou. Jednou z nich je 47-ročná Jana Karáčová, ktorej zdravotná poisťovňa neschválila prístup k inovatívnemu lieku. Ak ho nezíska, bude odkázaná na podkožnú pumpu – liečbu, ktorá je poslednou možnosťou pred transplantáciou pľúc. Tento zákrok vníma ako náročný a zásadne ovplyvňujúci kvalitu života.

Schvaľovací proces nových liekov je prísny

Podľa odborníkov je dostupná liečba zameraná najmä na zmiernenie príznakov a spomalenie progresie ochorenia. Milan Luknár z Centra pre pľúcnu hypertenziu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb uviedol, že inovatívna liečba preukázala v klinických štúdiách pozitívny vplyv na fyzickú kondíciu pacientov.

Zároveň upozornil, že schvaľovací proces nových liekov je prísny a hrozí, že pľúcna artériová hypertenzia v budúcnosti nemusí byť zaradená medzi závažné ochorenia, čo môže ovplyvniť dostupnosť niektorých liekov.

Na čo sa kampaň zameriava?

Kampaň sa zameriava na zvýšenie povedomia o potrebe sprístupnenia inovatívnych liekov. Vystupujú v nej aj pacienti, ktorí opisujú svoje túžby a životné ciele, ktoré by im nová liečba mohla pomôcť naplniť. Zároveň zdôrazňujú, že liečba nie je len medicínskou otázkou, ale súvisí aj s kvalitou života a schopnosťou byť aktívnou súčasťou spoločnosti.

Pľúcna artériová hypertenzia sa podľa dostupných údajov vyskytuje u približne 180 pacientov na Slovensku. Častejšie sa diagnostikuje u žien vo veku 40 až 50 rokov. Príčina jej vzniku zostáva nejasná. Občianske združenie vyzýva na zdieľanie príbehov a zvýšenie spoločenskej diskusie o podmienkach pre liečbu zriedkavých ochorení.

Viac k osobe: Milan LuknárTatiana Kubišová
Firmy a inštitúcie: Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctveNárodný ústav srdcových a cievnych chorôbOZ Zriedkavé choroby
Okruhy tém: Dostupnosť liekov Inovatívna liečba Pľúcna artériová hypertenzia Zriedkavé choroby

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk