Fyzioterapeutické vyšetrenie na diaľku využilo už viac ako štyritisíc poistencov Dôvery

Viac ako 4 000 poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera sa už obrátilo na digitálnu službu Fyzio vyšetrenie online, ktorá im umožnila konzultovať pohybové ťažkosti z pohodlia domova.
Takmer dve tretiny z nich dostali liečebné odporúčania výlučne na diaľku, vrátane predpisu liekov, individualizovaného plánu rehabilitačných cvičení a niekedy aj odporúčania na ďalšie vyšetrenia.
Pohybových ťažkostí pribúda
Väčšine z týchto pacientov, konkrétne v 73 percentách prípadov, boli zaslané inštruktážne videá s cvikmi na zmiernenie bolesti a podporu pohyblivosti. Online riešenie je určené pre široké spektrum ľudí trpiacich problémami s chrbticou, kolenami alebo bedrovými kĺbmi, ktoré patria medzi najčastejšie ťažkosti pohybového aparátu.
„Naše štatistiky ukazujú, že pohybové ťažkosti sú čoraz rozšírenejšie. Digitálne riešenia nám umožňujú pomáhať efektívne a bez potreby osobnej návštevy ambulancie,“ uviedla Renáta Molnárová, ktorá v poisťovni Dôvera vedie vývoj digitálnych služieb.
Fyzio benefit patrí do balíka online zdravotnej starostlivosti, ktorý poisťovňa Dôvera rozvíja už niekoľko rokov. Súčasťou digitálnej polikliniky sú aj služby zamerané na kožné problémy, psychické zdravie či konzultácie s lekármi prostredníctvom online komunikačných kanálov. Spoločným cieľom týchto riešení je zlepšiť dostupnosť odborníkov a skrátiť čas, ktorý pacienti bežne trávia v čakárňach.
Ocenenie na ITAPA 2025
Projekt Fyzio vyšetrenie online si zároveň odniesol tretie miesto v rámci prestížneho podujatia Cena ITAPA 2025, konkrétne v kategórii digitálnych verejných služieb novej generácie. Ocenenie si prevzali zástupkyňa poisťovne Renáta Molnárová spolu s Pedjom Jocičom zo spoločnosti AIP Medical Slovakia, ktorá sa podieľala na vývoji technologického riešenia.
„Z ocenenia máme radosť, ale našou skutočnou odmenou je, keď sa pacient cíti lepšie. Práve to nás motivuje v ďalšom vývoji služieb,“ doplnila Molnárová.
Systém funguje tak, že pacient vyplní zdravotný formulár prostredníctvom internetu. Na základe zadaných údajov lekár posúdi jeho stav a do troch pracovných dní mu doručí odporúčanie, či už pokojový režim, konkrétnu liečbu, alebo odporúčanie na fyzioterapiu. Novinkou je aj možnosť získať elektronický výmenný lístok na vyšetrenie u ortopéda alebo neurológa priamo cez mobilnú aplikáciu, čo môže výrazne urýchliť prístup k špecializovanej starostlivosti.