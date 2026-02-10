Respiračné ochorenia ustupujú len pomaly, zákaz návštev platí už v desiatkach zdravotníckych zariadení

Najvyššia chorobnosť bola v Bratislavskom kraji a najnižšia v Košickom kraji.
Chorobnosť na akútne ochorenia dýchacích ciest v uplynulom týždni klesla. Viaceré zdravotnícke inštitúcie zároveň hlásili zákaz návštev. Najnovšie sa pridali aj lôžkové oddelenia Nemocnice Penta Hospitals Dunajská Streda. Informoval o tom v pondelok Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky a PR špecialistka uvedenej skupiny nemocníc Bianka Krejčíová.

Za šiesty týždeň tohto roku ÚVZ hlásil viac ako 50-tisíc akútnych respiračných ochorení (ARO), chorobnosť bola takmer 2-tisíc na 100-tisíc osôb. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o približne percento. Najvyššia chorobnosť bola v Bratislavskom kraji a najnižšia v Košickom kraji. Najčastejšie boli choré deti do päť rokov, čo predstavuje chorobnosť takmer 6-tisíc na 100-tisíc.

Dominovali zápaly dutín, uší a pľúc

Ochorenia boli komplikované u takmer 2-tisíc osôb, čo je tri a pol percenta ARO. Najčastejšie ľudí postihovali zápaly prínosových dutín, ktorými trpelo viac ako tisíc pacientov. Ďalej takmer 500 ľudí postihol zápal ucha a zápal pľúc dostalo viac ako 250 ľudí.

Ochorenia hlásila viac ako polovica všeobecných lekárov pre deti a dorast a takmer polovica všeobecných lekárov pre dospelých. Najviac lekárov podalo hlásenie v Prešovskom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji.

Prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo takmer 9-tisíc, chorobnosť bola približne 340 ľudí na 100-tisíc, čo je takmer 20 % ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť celkovo klesla o viac ako sedem percent. Najvyššia chorobnosť bola v Nitrianskom kraji a najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia podľa veku bola opäť u detí do päť rokov, viac ako tisíc prípadov na 100-tisíc.

Výučba bola prerušená vo viac ako 150 školách

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo vo viac ako 150 školách. Presnejšie viac ako 100 škôlok a vyše 50 základných škôl.

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO vydali zákaz návštev viaceré zdravotnícke inštitúcie, z toho ÚVZ ich hlási 17. Konkrétne bol vo Fakultnej nemocnici (FN) Nitra, Špecializovanej nemocnici (nem.) Sv. Svorada Zobor, Nem. Agel Zlaté Moravce, FN Trenčín, Nemocnici s poliklinikou (NsP) Nové Mesto nad Váhom, v NsP Ilava na oddelení (odd.) pre dlhodobo chorých, NsP Považská Bystrica na internom odd., NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na odd. pre dlhodobo chorých, Ľubovnianskej nem., Nem. Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, Nem. Poprad, Fakultnej NsP J. A. Reimana Prešov, Nem. arm. generála L. Svobodu Svidník, Nem. Agel Levoča, NsP Vranov nad Topľou, Nem. Agel Bánovce a Kardiocentre Nitra.

Tento týždeň sa pridala aj dunajskostredská nemocnica. Od pondelku do odvolania platí zákaz návštev na všetkých jej lôžkových oddeleniach, spresnila Krejčíová. „Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia a zvýšený výskyt respiračných ochorení,“ uviedla.

Výnimku zo zákazu návštev majú pacienti v terminálnych štádiách ochorenia a iné závažné prípady, pri ktorých je návšteva možná výlučne so súhlasom primára príslušného oddelenia. „Rovnako sa obmedzenie nevzťahuje na kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, osobu sprevádzajúcu rodičku pri pôrode a osobu sprevádzajúcu pacienta pri prepustení z nemocnice,“ uzavrela uvedená PR špecialistka.

Laboratóriá potvrdili najmä vírus chrípky A

ÚVZ priblížil aj situáciu vo virologických laboratóriách. Vyšetrili v nich takmer 60 nosovohltanových výterov, z ktorých viac ako 40 malo pozitívny výsledok. V polovici prípadov našli vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, vo viac ako štvrtine vzoriek vírus chrípky A/H3, pri piatich steroch sa potvrdila prítomnosť vírusu chrípky A/H1pdm09 a u troch ľudí koronavírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo spolu viac ako 660 nosovohltanových výterov. Z celkového počtu doterajších vzoriek bola necelá polovica pozitívnych.

Viac ako 100-krát našli laboranti vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, takmer 70-krát vírus SARS-CoV-2 a vírus chrípky A/H3, takmer 40-krát vírus chrípky A/H1pdm09, približne desaťkrát respiračný syncyciálny vírus a rhinovirus, dvakrát vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, dvakrát adenovírus a jeden raz vírus parachrípky.

V sezóne 2025/2026 bolo ku nedeli (8. 2.) sekvenovaných 65 vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A. Vo viac ako 30 prípadoch bol spresnený ako A/H3N2 subclade K. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo do súčasnosti takmer 40 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení, z toho 13 skončilo úmrtím.

Nových prípadov Covid-19 bolo minimum

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo od začiatku tohto roka k nedeli (8. 2.) takmer 300 hlásení prípadov ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, čo predstavuje chorobnosť približne päť ľudí na 100-tisíc obyvateľov. Ochorenia boli vo všetkých krajoch a všetkých vekových skupinách. Najvyššia chorobnosť bola u detí do jedného roku, 16 prípadov, čo predstavuje chorobnosť viac ako 30 na 100-tisíc a 65-ročných a starších osôb, 147 prípadov, čo predstavuje chorobnosť približne 14 na 100-tisíc.

V minulom týždni bolo viac ako 30 nových prípadov Covid-19, čo je minimálna možná chorobnosť. Ochorenia boli vo všetkých krajoch Slovenska okrem Prešovského, s najvyššou chorobnosťou v Trnavskom kraji, približne dvaja nakazení na 100-tisíc ľudí a najnižšou možnou chorobnosťou v Bratislavskom kraji, uzavrel ÚVZ.

