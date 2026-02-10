Respiračné ochorenia ustupujú len pomaly, zákaz návštev platí už v desiatkach zdravotníckych zariadení

Chorobnosť na akútne ochorenia dýchacích ciest v uplynulom týždni klesla. Viaceré zdravotnícke inštitúcie zároveň hlásili zákaz návštev. Najnovšie sa pridali aj lôžkové oddelenia Nemocnice Penta Hospitals Dunajská Streda. Informoval o tom v pondelok Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky a PR špecialistka uvedenej skupiny nemocníc Bianka Krejčíová.
Za šiesty týždeň tohto roku ÚVZ hlásil viac ako 50-tisíc akútnych respiračných ochorení (ARO), chorobnosť bola takmer 2-tisíc na 100-tisíc osôb. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o približne percento. Najvyššia chorobnosť bola v Bratislavskom kraji a najnižšia v Košickom kraji. Najčastejšie boli choré deti do päť rokov, čo predstavuje chorobnosť takmer 6-tisíc na 100-tisíc.
Dominovali zápaly dutín, uší a pľúc
Ochorenia boli komplikované u takmer 2-tisíc osôb, čo je tri a pol percenta ARO. Najčastejšie ľudí postihovali zápaly prínosových dutín, ktorými trpelo viac ako tisíc pacientov. Ďalej takmer 500 ľudí postihol zápal ucha a zápal pľúc dostalo viac ako 250 ľudí.
Ochorenia hlásila viac ako polovica všeobecných lekárov pre deti a dorast a takmer polovica všeobecných lekárov pre dospelých. Najviac lekárov podalo hlásenie v Prešovskom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji.
RSV vírus najviac ohrozuje dojčatá a starších ľudí, VšZP teraz poskytuje príspevok na vakcínu
Prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo takmer 9-tisíc, chorobnosť bola približne 340 ľudí na 100-tisíc, čo je takmer 20 % ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť celkovo klesla o viac ako sedem percent. Najvyššia chorobnosť bola v Nitrianskom kraji a najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia podľa veku bola opäť u detí do päť rokov, viac ako tisíc prípadov na 100-tisíc.
Výučba bola prerušená vo viac ako 150 školách
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo vo viac ako 150 školách. Presnejšie viac ako 100 škôlok a vyše 50 základných škôl.
Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO vydali zákaz návštev viaceré zdravotnícke inštitúcie, z toho ÚVZ ich hlási 17. Konkrétne bol vo Fakultnej nemocnici (FN) Nitra, Špecializovanej nemocnici (nem.) Sv. Svorada Zobor, Nem. Agel Zlaté Moravce, FN Trenčín, Nemocnici s poliklinikou (NsP) Nové Mesto nad Váhom, v NsP Ilava na oddelení (odd.) pre dlhodobo chorých, NsP Považská Bystrica na internom odd., NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na odd. pre dlhodobo chorých, Ľubovnianskej nem., Nem. Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, Nem. Poprad, Fakultnej NsP J. A. Reimana Prešov, Nem. arm. generála L. Svobodu Svidník, Nem. Agel Levoča, NsP Vranov nad Topľou, Nem. Agel Bánovce a Kardiocentre Nitra.
Výtery z dýchacích ciest pomáhajú odhaliť pôvodcov nádchy či kašľa, odborníci odporúčajú ich preventívne využitie
Tento týždeň sa pridala aj dunajskostredská nemocnica. Od pondelku do odvolania platí zákaz návštev na všetkých jej lôžkových oddeleniach, spresnila Krejčíová. „Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia a zvýšený výskyt respiračných ochorení,“ uviedla.
Výnimku zo zákazu návštev majú pacienti v terminálnych štádiách ochorenia a iné závažné prípady, pri ktorých je návšteva možná výlučne so súhlasom primára príslušného oddelenia. „Rovnako sa obmedzenie nevzťahuje na kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, osobu sprevádzajúcu rodičku pri pôrode a osobu sprevádzajúcu pacienta pri prepustení z nemocnice,“ uzavrela uvedená PR špecialistka.
Laboratóriá potvrdili najmä vírus chrípky A
ÚVZ priblížil aj situáciu vo virologických laboratóriách. Vyšetrili v nich takmer 60 nosovohltanových výterov, z ktorých viac ako 40 malo pozitívny výsledok. V polovici prípadov našli vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, vo viac ako štvrtine vzoriek vírus chrípky A/H3, pri piatich steroch sa potvrdila prítomnosť vírusu chrípky A/H1pdm09 a u troch ľudí koronavírus.
Od začiatku chrípkovej sezóny bolo spolu viac ako 660 nosovohltanových výterov. Z celkového počtu doterajších vzoriek bola necelá polovica pozitívnych.
Slováci hromadia antibiotiká aj bez stanovenia diagnózy, lekárne zaplavuje liekový odpad
Viac ako 100-krát našli laboranti vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, takmer 70-krát vírus SARS-CoV-2 a vírus chrípky A/H3, takmer 40-krát vírus chrípky A/H1pdm09, približne desaťkrát respiračný syncyciálny vírus a rhinovirus, dvakrát vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, dvakrát adenovírus a jeden raz vírus parachrípky.
V sezóne 2025/2026 bolo ku nedeli (8. 2.) sekvenovaných 65 vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A. Vo viac ako 30 prípadoch bol spresnený ako A/H3N2 subclade K. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo do súčasnosti takmer 40 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení, z toho 13 skončilo úmrtím.
Nových prípadov Covid-19 bolo minimum
V Epidemiologickom informačnom systéme bolo od začiatku tohto roka k nedeli (8. 2.) takmer 300 hlásení prípadov ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, čo predstavuje chorobnosť približne päť ľudí na 100-tisíc obyvateľov. Ochorenia boli vo všetkých krajoch a všetkých vekových skupinách. Najvyššia chorobnosť bola u detí do jedného roku, 16 prípadov, čo predstavuje chorobnosť viac ako 30 na 100-tisíc a 65-ročných a starších osôb, 147 prípadov, čo predstavuje chorobnosť približne 14 na 100-tisíc.
V minulom týždni bolo viac ako 30 nových prípadov Covid-19, čo je minimálna možná chorobnosť. Ochorenia boli vo všetkých krajoch Slovenska okrem Prešovského, s najvyššou chorobnosťou v Trnavskom kraji, približne dvaja nakazení na 100-tisíc ľudí a najnižšou možnou chorobnosťou v Bratislavskom kraji, uzavrel ÚVZ.