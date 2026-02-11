Valentínska kvapka krvi prichádza s jasným sloganom. Potreba krvi je vyššia, než si uvedomujeme

Kampaň Slovenského Červeného krížaValentínska kvapka krvi odštartuje v piatok 13. februára a potrvá do 17. februára. Mnohí pacienti bez darovania krvi nemôžu podstúpiť liečbu, operáciu alebo sa zotaviť po úraze. Sloganom tohto ročníka kampane je preto „Potrebujem Ťa“. „Sviatok svätého Valentína je symbolom blízkosti a starostlivosti.
Valentínska kvapka krvi preto každý rok pripomína, že darcovstvo krvi je jedným z najkonkrétnejších prejavov ľudskej solidarity. „Za každou transfúziou je nielen šľachetný darca, ale aj človek, ktorý práve teraz potrebuje našu pomoc,“ uviedol SČK.
Kto môže darovať krv?
Krv pritom môže darovať každý od 18 do 60 rokov s váhou nad 50 kilogramov a s dobrým zdravotným stavom. Po prekonaní vírusového či bakteriálneho ochorenia je možné darovať krv po dvoch týždňoch od vyliečenia.
Potreba krvi je podľa slov SČK často vyššia, než si ľudia uvedomujú. Napríklad pri komplikovaných pôrodoch môže byť potrebných až 15 transfúznych jednotiek. Dlhodobá liečba popálenín si zasa môže vyžadovať až desiatky jednotiek červených krviniek, plazmy či krvných doštičiek. Stabilita krvných zásob je preto veľmi dôležitá.
Nejde iba o metaforu
Generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová podotkla, že keď pacient povie „Potrebujem Ťa“, nejde iba o metaforu. Je to prosba o šancu pokračovať v živote. „Jedna návšteva odberového centra môže rozhodnúť o tom, či sa liečba začne načas a či bude mať pacient silu ju zvládnuť. Ďakujeme každému darcovi, ktorý sa rozhodne byť blízko aj neznámemu človeku,“ dodala Rosiarová.
Na tomto ročníku kampane spolupracuje aj Digitálna Univerzita, vďaka ktorej sa kampaň rozšíri v online priestore. SKČ chce na sociálnych sieťach priniesť príbehy pacientov a opäť aj praktické informácie pre darcov.
Verejnosť sa môže do Valentínskej kvapky krvi zapojiť darovaním krvi v ktoromkoľvek odberovom centre na Slovensku. SKČ navyše prinesie možnosť darovania krvi aj do odľahlejších obcí, a to prostredníctvom mobilných odberov.