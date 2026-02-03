Kotlár chce predložiť vláde utajované dôkazy. Progresívci vyzývajú Šaška, aby sa postavil proti jeho bludom

Splnomocnenec vlády pre prešetrenie manažmentu pandémie COVID-19 Peter Kotlár považuje obvinenie pre šírenie poplašnej správy vznesené voči jeho osobe za politické. Ako povedal na utorkovom brífingu, voči rozhodnutiu polície podá v zákonnej lehote sťažnosť. Zároveň Kotlár požiadal premiéra Roberta Fica, aby mohol vystúpiť na zasadnutí vlády v stredu 4. februára.
„A predložiť im niektoré veľmi závažné dôkazy, ktoré sa dlho utajujú,“ uviedol s tým, že o svojich zisteniach plánuje vo štvrtok 5. februára informovať aj verejnosť. „Ako som aj v minulosti pripomenul, že ma môžu jedine zraniť ale nie zastrašiť,“ vyhlásil Kotlár. Doplnil, že koná výlučne v prospech verejného zdravia.
„Vyzývam všetkých, aby naďalej pokračovali v snahách odhaliť každú neprávosť a skorumpovateľnosť, od WHO až po farmamafiu,“ dodal Kotlár.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzýva ministra zdravotníctvaKamila Šaška (Hlas-SD), aby sa na zasadnutí vlády jasne postavil na odpor proti bludom splnomocnenca vlády pre prešetrenie manažmentu pandémie COVID-19 Petra Kotlára.
Progresívci tak reagovali na oznámenie, že Kotlár požiadal premiéra Roberta Fica, aby mohol vystúpiť na zasadnutí vlády. Minister zdravotníctva však podľa poslanca Oskara Dvořáka musí byť jednou z prvých osôb, ktoré budú chrániť zdravie občanov, najmä pred ľuďmi, ktorí spochybňujú očkovanie a šíria nebezpečné výmysly.
Poslanec pripomenul, že dôsledky Kotlárovej snahy už vidíme v praxi. „Slovensko má historicky najnižšiu kolektívnu imunitu, deti zomierajú na čierny kašeľ a čelíme epidémii osýpok. Toto už nie sú teoretické debaty, ale vážne zlyhanie štátu pri ochrane verejného zdravia,“ zdôraznil Dvořák.
Zároveň pripomenul, že to boli práve ministri Kamil Šaško a Tomáš Drucker, ktorí ešte minulý rok jasne hovorili, že ak si Kotlár nesplní svoje úlohy, budú trvať na jeho odvolaní. „Dnes je moment, keď sa ukáže, či tieto slová mysleli vážne. Verím, že svoj sľub dodržia,“ uzavrel Dvořák.
Polícia obvinila vládneho splnomocnenca Petra Kotlára zo šírenia poplašnej správy. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) to považuje za priamy dôsledok trestného oznámenia, ktoré poslanci strany podali v súvislosti s Kotlárovými výrokmi spochybňujúcimi očkovanie a modernú medicínu.
Podľa poslanca a tímlídra SaS pre zdravotníctvo Tomáša Szalaya vládny splnomocnenec dlhodobo zneužíva svoju verejnú funkciu na šírenie hoaxov a konšpirácií. „Peter Kotlár prirovnával očkovaných ľudí ku kukurici, hovoril o testovaní na ľuďoch a tvrdil, že očkovanie spôsobilo väčšie škody než samotný COVID-19. Takéto výroky ničia dôveru v medicínu založenú na dôkazoch a posúvajú spoločnosť späť do stredoveku,“ zdôraznil Szalay.