SaS chce od VšZP pravidelné zverejňovanie hospodárenia, Szalay ocenil krok Palkoviča k jej ozdraveniu (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) každý štvrťrok zverejňovala výsledky svojho hospodárenia.

Na tlačovej besede to uviedol kandidát SaS na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay. Štátna poisťovňa by tiež podľa neho mala výrazne zredukovať marketingové náklady, ako aj osobné náklady na ľudí mimo pracovného pomeru.

Kroky na ozdravenie poisťovne

Szalay oceňuje, že ministerstvo zdravotníctva zaviazalo predstavenstvo VšZP, aby prijalo konkrétne kroky na ozdravenie poisťovne.

Odporúča, aby ministerstvo do jedného mesiaca vyvodilo kroky voči predstavenstvu štátnej zdravotnej poisťovne, ak predstavenstvo poisťovne tieto kroky neprijme alebo budú nedostatočné.

„Oceňujeme, že ministerstvo zdravotníctva si vyžiadalo od dozornej rady VšZP hĺbkový audit zmlúv poisťovne s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ povedal.

Platba za poistencov štátu

Predstavenstvo VšZP by malo podľa Szalaya predložiť všetky zmluvy vopred na schválenie ministerstvu zdravotníctva.

„Odporúčame predstavenstvu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby trpezlivo rokovalo s niektorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti laboratórnej a zobrazovacej diagnostiky o navýšených zmluvách a v krajnom prípade aj o možnom vypovedaní zmluvných dodatkov,“ povedal.

Ako dodal, ministerstvo financií by malo zvýšiť platbu za poistencov štátu na reálnu úroveň 4,5 percenta z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Týmto by podľa neho do zdravotníctva prišlo viac ako 200 miliónov eur.