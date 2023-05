Situácia vo VšZP je podľa Fica veľmi vážna, už v lete nemusí mať zdroje na mzdy pre zdravotníkov

Situácia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) je veľmi vážna, už v letných mesiacoch nemusí mať zdroje na mzdy pre zdravotníckych pracovníkov. V diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

„Tým, že nie sú zazmluvnené nemocnice v Šaci a Bratislave, sa môže stať, že sa zvýši úmrtnosť pacientov kvôli neposkytnutiu zdravotnej starostlivosti,“ upozornil.

Ide o súkromnú nemocnicu Bory v Bratislave a súkromnú nemocnicu v Košiciach- Šaci. Jediným riešením podľa Fica je to, že vláda do štátnej zdravotnej poisťovne „naleje“ ďalšie finančné prostriedky. „Nejde to však stále dookola, aby sme liali, liali a liali, niekde sú asi diery v tom hrnci,“ povedal.

Zdravotníctvo je na prvom mieste

Expremiér upozornil na to, že podľa vyjadrení predstaviteľov súčasnej vlády neboli verejné financie na Slovensku nikdy v takom zlom stave, v akom sú teraz. „Teraz niekto príde a povie dajte 200 miliónov eur Všeobecnej zdravotnej poisťovni, neviem, čo s tým budú robiť,“ uviedol.

Ak bude úradnícka vláda podľa neho prijímať úsporné opatrenia, on by touto cestou nešiel. „Na prvom mieste je zdravotníctvo, na to sa peniaze musia nájsť,“ zdôraznil Fico. Interné dokumenty a situácia vo VšZP podľa neho naznačujú, že v lete môže mať štátna poisťovňa „vážny problém“.

Bude sa musieť zaviesť krízový režim

Podľa šéfa Smeru sa treba pozrieť na oprávnenosť strát VšZP. „Možno niekto príde a povie, že strata 50 miliónov eur za prvý štvrťrok bola oprávnená,“ povedal. Upozornil na to, že predstavitelia kontrolných orgánov VšZP mlčia.

Nová vláda, ktorá by mala po parlamentných voľbách nastúpiť v októbri, bude podľa Fica musieť zaviesť krízový režim na využívanie financií z plánu obnovy pre zdravotníctvo. „Mali sa stavať a opravovať nemocnice a zdá sa, že z toho nebude nič, kvôli babráctvu tej vlády, ktorá tu bola,“ dodal.