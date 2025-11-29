Svet čelí tichej pandémii rezistencie na lieky, do roku 2050 môže spôsobovať viac úmrtí než rakovina

Odolnosť mikróbov voči liekom, ktoré kedysi spoľahlivo zachraňovali životy, už nemá pred sebou len horizont budúcnosti. Hovoríme o prítomnosti, ktorá vyžaduje okamžité kroky. V rámci medzinárodnej iniciatívy World AMR Awareness Week od 18. do 24. novembra 2025 (pod záštitou World Health Organization) i lokálne kampane upozorňujú na hrozbu antimikrobiálnej rezistencie (AMR) a volajú po akcii. Téma roka znie: Konajme teraz: chráňme prítomnosť, zabezpečme budúcnosť.
Ako vzniká antimikrobiálna rezistencia
AMR vzniká vtedy, keď si mikróby – baktérie, plesne či parazity – vybudujú odolnosť voči liekom, ktoré ich ešte donedávna zastavili v rozvoji. Najčastejším dôvodom je nesprávne alebo nadmerné užívanie antibiotík a antimikrobiálnych liekov.
„Predstavte si svet, v ktorom aj obyčajná bolesť hrdla či infekcia stredného ucha znamená riziko. Svet, v ktorom operácie či chemoterapia môžu byť pre pacienta nebezpečné, lebo účinné lieky jednoducho nefungujú,“ varuje Roman Dorčík, riaditeľ Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Rezistencia totiž predlžuje hospitalizáciu a zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť.
Hrozba AMR je reálna tu a teraz. WHO upozorňuje, že ak sa súčasné trendy nezmenia, rezistentné infekcie by mohli do roku 2050 spôsobiť viac úmrtí než rakovina. Odborníci a zdravotnícke autority preto vyzývajú k zodpovednému prístupu k antimikrobiálnym liekom.
Rezistencia presahuje zdravotníctvo
Každý z nás môže prispieť. Lieky užívajte len na predpis lekára pri bakteriálnej infekcii, nie na vírusové ochorenia ako chrípka alebo nachladnutie. Dodržujte predpísanú dávku a priebeh liečby, doužívajte celé balenie, aj keď sa cítite lepšie. Lieky nezdielajte ani neužívajte tie predpísané niekomu inému. Nepoužité prípravky odovzdajte v lekárni, nie ich vyhadzujte. Dodržujte hygienu, pravidelne sa očkujte a celkovo znižujte potrebu užívania antibiotík.
ŠÚKL sa zapojil do kampane na podporu bezpečného užívania liekov
AMR sa netýka len zdravotníctva. Nadväzuje naň pôdohospodárstvo, chov zvierat a environmentálne faktory. „Riešenie tejto hrozby si vyžaduje spoluprácu zdravotníkov, pacientov aj pôdohospodárov,“ dodáva Dorčík. Každé jedno zodpovedné rozhodnutie doma, v ordinácii či na farme pomáha zabezpečiť, aby životne dôležité lieky zostali účinné aj pre budúce generácie.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv zabezpečuje, aby boli lieky dostupné, bezpečné a kvalitné. Avšak ich účinnosť a prínos spočíva aj v našich rozhodnutiach – v tom, ako ich používame.