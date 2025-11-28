Riadiaci výbor schválil skupinové základné sadzby na budúci rok pre všetky skupiny nemocníc

Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť schválil skupinové základné sadzby na budúci rok pre všetky skupiny nemocníc. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ako uviedlo, nastoľuje spravodlivé financovanie nemocníc. „Dnešným hlasovaním výboru pre DRG sa výrazne posúvame k plneniu Memoranda o nastolení spravodlivosti vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ vyjadril minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Na základe vyhlášky rezortu zdravotníctva sú od roku 2026 nemocnice financované prostredníctvom povinného úhradového mechanizmu SK-DRG, a to vo výške 30 percent objemu produkcie nemocníc. Ako ministerstvo ozrejmilo, základné sadzby pre jednotlivé skupiny nemocníc navrhuje a schvaľuje Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť, je to kľúčový poradný orgán MZ SR.
Výbor je kolektívny orgán
Má zásadný vplyv na financovanie a riadenie slovenských nemocníc a jeho kolektívny charakter je nástrojom zabezpečenia spravodlivej, transparentnej a ekonomicky opodstatnenej úhrady za zdravotnú starostlivosť poskytovanú v nemocniciach.
„MZ SR na základe odporúčania riadiaceho výboru nastavilo skupinové základné sadzby s cieľom podporiť segment ústavnej zdravotnej starostlivosti predovšetkým prostredníctvom nárastu produkcie a v maximálnej možnej miere eliminovať čakacie lehoty,“ uviedol rezort zdravotníctva.
LOZ je znepokojené nad návrhom ministerstva zdravotníctva, upozorňuje na zvýhodňovanie súkromných nemocníc
Základná sadzba vypočítaná takýmto spôsobom sa približuje k efektívnej základnej sadzbe zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Budúcoročná základná sadzba podľa ministerstva plne odráža cieľ, význam a zmysel Memoranda z roku 2025 o nastolení spravodlivosti vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi MZ SR, Asociáciou nemocníc Slovenska, Asociáciou štátnych nemocníc SR a zdravotnými poisťovňami.
„Skupinové základné sadzby podliehajú schváleniu riadiacim výborom, ktorého členmi sú dvaja zástupcovia MZ SR, jeden zástupca Ministerstva financií SR (MF SR), traja zástupcovia združenia zastupujúce poskytovateľov (jeden za Asociáciu štátnych nemocníc, jeden za Asociáciu nemocníc Slovenska, jeden za poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti) traja zástupcovia zdravotných poisťovní – každú poisťovňu zastupuje jeden člen, jedného člena navrhuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, jeden nominant Slovenskej lekárskej komory, jeden nominant neziskovej pacientskej organizácie a jeden zástupca Lekárskeho odborového združenia,“ uvádza rezort zdravotníctva.
Návrh podporili aj poisťovne
Doplnilo, že aktuálny návrh podporili Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, všetky tri zdravotné poisťovne aj všetci zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, Slovenská lekárska komora a zástupcovia pacientov. Rezort financií sa zdržal a Lekárske odborové združenie bolo proti.
„Schvaľovanie je opakovaný proces, v ktorom vznikajú a zanikajú rôzne alternatívy metodík a modelov, predovšetkým z dôvodu očakávaného vývoja systému a disponibility zdrojov,“ uviedlo MZ SR s tým, že kľúčovým faktom je to, že predmetný návrh stimuluje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zvyšovať podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti financovanej formou platieb za výkon, a tiež znižovať podiel paušálnych platieb na celkových platbách za zdravotnú starostlivosť.