Prelomový zákrok. Na Slovensku sa uskutočnil prvý roboticky asistovaný odber tkaniva mozgu

V Univerzitnej nemocnici sv. Michala v Bratislave sa uskutočnil prelomový neurochirurgický zákrok. Tím odborníkov pod vedením doktora Michala Kľoca prvýkrát na Slovensku využil robotickú technológiu pri odbere tkaniva mozgu.
Kým bežne sa tento typ operácie realizuje s použitím tzv. stereotaktického kruhu, ktorý si vyžaduje predoperačné CT vyšetrenie a je časovo náročnejší, robotická asistencia prináša zásadné zmeny. Chirurgovia potrebujú len jednu malú operačnú ranu, a to drobný otvor v lebke.
Pacient tak podstupuje menej invazívny zákrok, ktorý prináša rýchlejšiu rekonvalescenciu, skorší návrat do bežného života a zároveň znižuje radiačnú záťaž, keďže odpadá potreba CT vyšetrenia. Robotický prístup zároveň znižuje riziko komplikácií počas samotnej operácie aj v období zotavovania.
„Robot nám umožňuje pracovať s maximálnou presnosťou a bezpečnosťou. Pacientovi vieme ponúknuť šetrnejší zákrok, ktorý je menej zaťažujúci a poskytuje lepšie vyhliadky na úspešné zotavenie,“ uviedol hlavný operatér Michal Kľoc.
Univerzitná nemocnica sv. Michala sa týmto krokom zaradila medzi pracoviská, ktoré prinášajú pacientom najmodernejšie postupy v oblasti liečby neurologických ochorení. Úspech je výsledkom dlhodobého úsilia tímu Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty SZU a nemocnice pod vedením prednostu Róberta Illéša, ktorý spolu s kolegami systematicky buduje unikátne pracovisko a otvára priestor pre zavádzanie najnovších medicínskych trendov.