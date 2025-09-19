Fakultná nemocnica v Prešove zrekonštruovala časť psychiatrie za viac ako 2,7 milióna eur

V rámci projektu za 2,39 milióna eur bez DPH opravili aj vonkajšiu fasádu na rekonštruovanej časti budovy psychiatrie.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Foto: archívne, ilustračné, SITA/Ivan Kriššák
Prešov Zdravotníctvo Regionálne správy z lokality Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove zrekonštruovala tri podlažia psychiatrického pavilónu a zároveň otvorila nový detský psychiatrický stacionár. Projekty boli financované z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej hodnote viac ako 2,7 milióna eur bez DPH (3,32 mil. eur s DPH).

Psychiatrické oddelenie

Rekonštrukcia psychiatrického oddelenia, ktoré patrí medzi najvyťaženejšie na Slovensku, priniesla modernizáciu a redukciu počtu pacientov na jednej izbe s jedno- a dvojlôžkovým usporiadaním, každá s vlastným sociálnym zariadením. Zakúpený bol nový nábytok a vybavenie, odstránili sa aj tzv. sieťové postele. V rámci projektu za 2,39 milióna eur bez DPH opravili aj vonkajšiu fasádu na rekonštruovanej časti budovy psychiatrie.

„Aktuálne disponujeme 62 zrekonštruovanými lôžkami z celkovej kapacity 150. Realizáciou tohto projektu sa výrazne zlepšia podmienky pre pacientov aj pre personál, čo sa prejaví aj na výsledkoch liečby. Ročne u nás hospitalizujeme 2 100 až 2 500 pacientov s rôznymi psychiatrickými diagnózami,“ uviedla primárka psychiatrického oddelenia Zuzana Horvátová.

Detský psychiatrický stacionár

Na prízemí pavilónu vznikol nový Detský psychiatrický stacionár v hodnote takmer 356-tisíc eur bez DPH. Bude poskytovať dennú špecializovanú starostlivosť pacientom do 18 rokov. „Bude jedným z prvých na Slovensku, ktorý sa zameria na široké spektrum psychických ochorení a diagnostických jednotiek,“ skonštatovala primárka detskej psychiatrie Martina Patúšová.

Hlavnou úlohou a výhodou stacionára podľa nej bude pokračujúce doliečovanie pacientov po hospitalizácii. „Tým sa výrazne skráti jej trvanie, ako aj jeho preventívne zameranie, kedy budeme môcť, na rozdiel od klasickej ambulantnej liečby, rýchlejšie rozpoznať zhoršenie psychického stavu dieťaťa a terapeuticky zasiahnuť. Tým budeme hospitalizáciám predchádzať,“ dodala.

Riaditeľ nemocnice Juraj Smatana zdôraznil, že modernizácia psychiatrického pavilónu patrila medzi priority vedenia. „Duševné ochorenia sa stávajú čoraz častejšou realitou už od detského veku. Som rád, že sme projekt zrealizovali presne podľa harmonogramu a pacienti aj ich príbuzní pocítia výrazný posun v kvalite poskytovanej starostlivosti,“ uviedol Smatana.

Viac k osobe: Juraj Smatana
Firmy a inštitúcie: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Okruhy tém: Plán obnovy a odolnosti Psychiatria Rekonštrukcia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk