Slováci strávia viac ako štvrtinu života s chorobami, väčšinu úmrtí spôsobujú dve diagnózy

Slováci patria medzi krajiny, kde sa dĺžka života predlžuje pomalšie než v Európskej únii, a zároveň prežívajú podstatne väčšiu časť života v chorobe. Podľa údajov Eurostatu a Štatistického úradu SR dosahuje priemerná dĺžka života na Slovensku 78,5 roka, kým priemer EÚ je 81,7 roka.
Ešte väčší rozdiel je však v rokoch prežitých v zdraví. Slováci ich zažívajú len 57,5, kým priemer Európanov je 63,1 roka. To znamená, že obyvatelia Slovenska prežijú v zdraví len 73,5 % života, zatiaľ čo priemer EÚ je približne 77,5 %. „Inak povedané, viac ako štvrtinu života trávia Slováci s chorobami, ktoré výrazne znižujú kvalitu života,“ upozorňuje špecialista na depozitá a investície VÚB banky Štefan Hronec.
Kardiovaskulárne ochorenia a rakovina
Najväčšími zabijakmi Slovákov sú stále kardiovaskulárne ochorenia a rakovina. Spolu spôsobujú až 70 % všetkých úmrtí. Len v roku 2024 si ochorenia obehovej sústavy vyžiadali 24 268 životov, čo predstavuje úmrtie každých 20 minút. Druhým najsilnejším faktorom je rakovina, ktorá spôsobila vyše 13-tisíc úmrtí.
Epidemiologický obraz však odhaľuje aj nové trendy. Počet pacientov s duševnými ochoreniami za tri roky vzrástol o 28-tisíc, čo potvrdzuje, že psychické zdravie je rýchlo rastúcou diagnózou aj medzi mladými. Podľa WHO má duševnú poruchu jeden oz siedmich adolescentov vo veku 10–19 rokov.
Analýza prezentovaná VÚB bankou a poisťovňou Generali odhaľuje viacero rozšírených mýtov, ktoré majú dopad nielen na zdravie, ale aj na ekonomické správanie ľudí. Mýtus, že vážne choroby sa netýkajú mladých, je podľa dát nebezpečná ilúzia. Až tretina poistných plnení za závažné choroby smerovala ľuďom mladším ako 45 rokov. V kategórii 18 až 30 rokov tvorila rakovina až 53 % závažných diagnóz.
Podobne nepravdivý je aj mýtus, že invaliditu spôsobujú najmä úrazy. Realita je presne opačná. Až 97 % invalidít je výsledkom chorôb a len 3 % úrazov. Rakovina dominuje ako hlavná príčina invalidity v každej vekovej skupine. Až 43 % poistných plnení z invalidity poisťovne Generali smerovalo klientom mladším ako 44 rokov.
Nezdravý štýl a nepripravenosť
Slabá ekonomická pripravenosť domácností pritom zvyšuje ich zraniteľnosť. Podľa prieskumu spoločnosti Amundi tretina Slovákov nemá žiadne úspory a ďalšia tretina má nasporené najviac 2 000 eur. Až 52 % ukladá peniaze len na bežných účtoch, čo znamená takmer nulovú ochranu pred výpadkom príjmu.
„Slováci si stále netvoria dostatočné finančné rezervy a nemajú kryté základné riziká,“ upozorňuje Hronec. Jana Kováčová z poisťovne Generali dodáva, že vo svojej praxi často vidí, že životné poistenie nie je dojednané v dostatočnej výške alebo nie je dojednané vôbec.
Modelové príklady ukazujú, aký zásadný ekonomický dopad má vážna choroba. Ak priemerný zamestnanec s čistým príjmom 1 360 eur zostane na PN 10 mesiacov, jeho rodine môže chýbať viac než 4 500 eur, ak nemá doplnkové poistenie PN.
Zo prezentovaných dát vyplýva jednoduché, no zásadné zistenie. Slováci žijú kratšie preto, že žijú nezdravšie a sú finančne nedostatočne pripravení na obdobie chorôb. Zmeniť to môže kombinácia troch krokov, a to zdravší životný štýl, finančná ochrana v podobe úspor a adekvátneho životného poistenia ako aj reálna prevencia a skoré záchyty ochorení. Avšak podľa odborníkov Slovensku stále chýba masívna systémová podpora preventívnych programov, od skríningov až po podporu zdravého životného štýlu.