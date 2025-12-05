Ukončenie dodávok štyroch druhov inzulínov sa dotkne aj Slovenska. Budú dostupné náhrady?

Štyri druhy inzulínových prípravkov, ktoré boli dostupné aj na slovenskom trhu, sa prestanú od januára 2027 globálne vyrábať. O pripravovanom ukončení dodávok týchto liekov na Slovensko informoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorému túto skutočnosť oznámil držiteľ registrácie. Zmena sa netýka len Slovenska, ale všetkých členských krajín Európskej únie, kde boli tieto prípravky doteraz dostupné.
Držiteľ registrácie však podľa vyjadrenia pre štátne orgány garantuje prijatie zmierňujúcich opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť kontinuitu liečby pacientov s cukrovkou.
Ukončenie výroby sa týka iba štyroch typov
V súčasnosti je na slovenskom trhu dostupných celkovo 34 typov inzulínov, a plánované ukončenie výroby sa týka iba štyroch z nich. Dodávky všetkých prípravkov vrátane tých, ktoré majú byť stiahnuté, budú v priebehu roka 2026 pokračovať bez obmedzení a v rozsahu zodpovedajúcom potrebám slovenských pacientov.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv v tejto veci úzko spolupracuje s držiteľom registrácie. Ten pripravil pre ošetrujúcich lekárov podrobný informačný list, ktorý bol ešte pred distribúciou konzultovaný s Európskou liekovou agentúrou aj so samotným ústavom. Dokument obsahuje odporúčania k ďalšiemu postupu pri úprave liečby pacientov, ktorí v súčasnosti používajú jeden zo štyroch dotknutých inzulínov.
Zdravotníci budú informovaní
V nasledujúcich mesiacoch majú byť zdravotníci priebežne informovaní o všetkých relevantných zmenách a možnostiach prechodnej alebo trvalej náhrady liečby.
Držiteľ registrácie zdôrazňuje, že prioritou je dostatočný časový priestor na odbornú konzultáciu s pacientom a následnú úpravu liečby tak, aby bola zachovaná jej plynulosť a nebola ohrozená kompenzácia ochorenia.