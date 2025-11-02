Osteoporóza nebolí, no potichu oslabuje kosti. Ohrozená je ňou každá druhá žena po päťdesiatke

Osteoporóza je ochorenie, ktoré sa síce neprejavuje bolesťou, no jeho dôsledky môžu byť vážne. Tiché oslabovanie kostí môže trvať celé roky bez akýchkoľvek príznakov, a práve preto mnohé ženy ani netušia, že problém sa začína už po štyridsiatke, keď dochádza k postupným hormonálnym zmenám v tele. Významnú úlohu pritom zohrávajú estrogény, ktoré chránia kostné tkanivo.
Kosti zvyčajne začnú „hovoriť“ až vtedy, keď už je neskoro. Osteoporóza patrí k najčastejším chronickým ochoreniam a odborníci upozorňujú, že každá druhá žena po päťdesiatke je ňou ohrozená. Podľa najnovších údajov sa na Slovensku s týmto ochorením lieči približne 264-tisíc ľudí, pričom ženy tvoria až 78 percent z tohto počtu. Mnohé z nich si však riziko nepripúšťajú alebo považujú osteoporózu za problém vzdialenej budúcnosti.
Nenápadne a bez varovných signálov
„Toto ochorenie sa vyvíja nenápadne, často bez akýchkoľvek varovných signálov. Ženy sa o ňom dozvedia až v momente, keď dôjde k prvej zlomenine, ktorej by sa inak dalo predísť. Po menopauze klesá hladina estrogénov, čo urýchľuje rednutie kostí. Dobrou správou je, že úbytok kostnej hmoty sa dá zachytiť včas – jednoduchým a rýchlym vyšetrením, ktoré prezradí, v akom stave sa naše kosti nachádzajú,“ vysvetľuje reumatologička Lenka Gajdárová z ambulantného centra Fidelitas.
Zhoršovanie stavu kostí však neovplyvňuje len vek a hormóny. Dôležitý je aj životný štýl. Sedavý spôsob života, nedostatok fyzickej aktivity, obmedzený pobyt na slnku, fajčenie, nadmerné užívanie alkoholu či jednostranné stravovanie výrazne oslabujú kostné tkanivo.
Chrípka zvyšuje riziko infarktu aj mŕtvice. Odborníci upozorňujú, že očkovanie má zmysel aj v novembri
Medzi rizikové faktory patrí aj nízka telesná hmotnosť, poruchy štítnej žľazy alebo dlhodobé užívanie kortikoidov. Odborníci preto odporúčajú, aby ženy už po štyridsiatke považovali starostlivosť o svoje kosti za bežnú súčasť zdravotnej prevencie, podobne ako pravidelné prehliadky u gynekológa.
Základom prevencie je dostatok pohybu a vyvážená strava. Kosti posilňuje každá aktivita, pri ktorej pracujeme s vlastnou váhou. Patrí sem rýchla chôdza, tanec, aerobic, tenis, volejbal a ďalšie cvičenia vykonávané vo vzpriamenej polohe.
Vápnik a vitamín D
Kľúčové je aj prijímanie potravín bohatých na vápnik a vitamín D. Odporúčaná denná dávka vápnika sa pohybuje medzi 1 000 a 1 200 miligramami, pričom vitamínu D by sme mali prijať 600 až 800 medzinárodných jednotiek. Najbohatším zdrojom vápnika sú mliečne výrobky, listová zelenina, orechy či sardinky. Vstrebávanie tohto minerálu podporuje vitamín D, ktorý si telo vytvára pri pobyte na slnku. V zimných mesiacoch sa však odporúča jeho dopĺňanie aj formou stravy. Dôležitú úlohu zohrávajú aj bielkoviny – ich nedostatok môže rednutie kostí ešte urýchliť.
Predvianočný stres zaťažuje nielen psychiku, ale aj oči. Odborníci varujú pred presbyopiou
Pri výžive odporúčanej pri osteoporóze zohráva dôležitú úlohu niekoľko praktických zásad. Rozmanitá strava by mala zabezpečiť dostatok všetkých potrebných živín vrátane vápnika, vitamínov D, C, K, bielkovín a horčíka. Jedlá by mali byť pravidelné a vyvážené, aby sa zabezpečil stabilný prísun živín. V prípade ťažkostí s príjmom vápnika a vitamínu D môže lekár odporučiť obohatené potraviny alebo výživové doplnky.
Dôležité je tiež obmedziť konzumáciu soli a kofeínu, ktoré môžu podporovať vylučovanie vápnika z tela. Nezabúdať by sme nemali ani na dostatočný príjem tekutín, predovšetkým vody, ktorá podporuje správne fungovanie organizmu.
Ak sa osteoporóza podchytí včas, existuje viacero možností, ako ju úspešne liečiť. Moderná medicína dnes dokáže rednutie kostí nielen spomaliť, ale v niektorých prípadoch aj zvrátiť. „Osteoporóza je ochorenie, ktoré sa dá zvládnuť. Vyžaduje si však pozornosť a pravidelnú starostlivosť,“ upozorňuje Gajdárová.
Liečba má dve podoby
Základom úspešnej liečby je kombinácia zdravého životného štýlu, dostatku živín a cielenej terapie prispôsobenej výsledkom vyšetrenia. Každá žena po päťdesiatke by mala absolvovať denzitometrické vyšetrenie minimálne raz za niekoľko rokov. Včasné zachytenie ochorenia umožňuje prijať potrebné opatrenia, vďaka ktorým je možné udržať kosti pevné aj v pokročilom veku.
Osteoporóza patrí medzi ochorenia, ktoré napriek tomu, že nebolia, dokážu výrazne zasiahnuť do každodenného života. Aj zdanlivo banálny pád sa môže skončiť zlomeninou, ktorá obmedzí bežné fungovanie. Liečba môže mať dve podoby – nefarmakologickú a farmakologickú. Tá prvá zahŕňa dostatočný príjem vápnika, vitamínu D, bielkovín, pravidelný pohyb a elimináciu rizikových faktorov. Farmakologická liečba k tomu pridáva cielene nasadené lieky.
Odborníci upozorňujú na rezervy v starostlivosti o pacientov po mozgovej príhode, spasticitu stále liečime nedostatočne
„Pri liečbe osteoporózy je najefektívnejšie spojiť obe tieto formy,“ vysvetľuje generálny manažér spoločnosti Zentiva Mojmír Krutý. „Základ tvorí nefarmakologický prístup, ktorý slúži ako prevencia a zároveň podporuje účinok liekov. Farmakologická liečba, ktorá často zahŕňa aj preparáty s obsahom vápnika a vitamínu D, dokáže rednutie kostí spomaliť, stabilizovať a v niektorých prípadoch aj zlepšiť.“
Starostlivosť o kosti tak nie je výlučne otázkou vyššieho veku, ale aj celkového prístupu k zdraviu. Pravidelný pohyb, vyvážená strava a preventívne vyšetrenia sú kľúčom k tomu, aby zostali silné a funkčné aj v neskoršom období života.