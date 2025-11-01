Predvianočný stres zaťažuje nielen psychiku, ale aj oči. Odborníci varujú pred presbyopiou

Každoročne si mnohé ženy sľubujú, že budúce Vianoce zvládnu bez stresu. No predvianočný zhon sprevádzaný upratovaním, nákupom darčekov, varením a pečením sa často mení na fyzickú i psychickú záťaž. K tomu sa pridáva aj zhoršujúci sa zrak, ktorý si mnohí uvedomia až pri pohľade do kuchárskej knihy či pri nastavovaní rúry.
Po štyridsiatke sa totiž začínajú prejavovať prvé známky presbyopie, teda prirodzeného starnutia oka, ktoré sťažuje zaostrovanie na blízke predmety.
Prvé príznaky presbyopie
„Naša vlastná očná šošovka postupne stráca elasticitu a schopnosť akomodácie, čo znamená, že oko nedokáže zaostriť na blízko tak, ako predtým. Nástupu presbyopie síce zabrániť nevieme, no zdravý životný štýl, správna starostlivosť o oči a pravidelné očné prehliadky môžu pomôcť zmierniť jej vplyv a zachovať zrak v čo najlepšom stave,“ vysvetľuje Eva Trizuljaková, primárka očného centra VISTAMET v Považskej Bystrici. Odborníci odporúčajú navštíviť očného lekára aspoň raz ročne.
Sivý zákal sa na jeseň prejavuje intenzívnejšie, pretože zrak trpí nedostatkom svetla
Ľudia trpiaci presbyopiou majú ťažkosti nielen s čítaním, ale aj písaním a vnímaním detailov, najmä pri slabšom osvetlení. Problémy sa môžu zintenzívniť práve v predvianočnom období, keď sú oči vystavené vyššej záťaži. Ochorenie, ktoré laici často označujú ako „krátke ruky“, neobmedzuje len pri pečení či používaní telefónu. Môže mať aj vážnejšie dôsledky – zhoršené videnie zvyšuje riziko zakopnutí či pádov.
Možnosti korekcie
Dobrou správou je, že tento stav sa dá účinne korigovať. „Najčastejším riešením sú okuliare na čítanie, ktoré zlepšujú zaostrovanie na blízke vzdialenosti. Ďalšou možnosťou sú multifokálne okuliare alebo kontaktné šošovky, ktoré v jednej šošovke kombinujú dioptrie na rôzne vzdialenosti. Najmodernejšou metódou je operačný zákrok PRELEX, pri ktorom sa do oka implantuje umelá vnútroočná šošovka. Tá umožňuje jasné videnie bez potreby nosiť okuliare,“ objasňuje Trizuljaková.
Dlhé hodiny pri mobile či tablete môžu deťom vážne poškodiť zrak, lekári upozorňujú na prvé varovné príznaky
Mnohí pacienti siahnu najprv po klasických okuliaroch na čítanie. Odborníci však upozorňujú, že okuliare z drogérií alebo hypermarketov nemusia spĺňať individuálne potreby a môžu spôsobiť viac škody ako úžitku. Na stanovenie presných dioptrií je nevyhnutné absolvovať odborné vyšetrenie.
Multifokálne okuliare môžu u niektorých ľudí vyvolať bolesti hlavy či závraty. „Tieto príznaky často súvisia s nesprávnou výrobou alebo nevhodným prispôsobením okuliarov. Dôležité je zohľadniť pôvodnú korekciu, návyky pacienta a jeho očakávania. Niekedy môže ísť aj o poruchu binokulárneho videnia. V každom prípade je vhodné poradiť sa s optometristom a zvoliť riešenie na mieru,“ zdôrazňuje odborníčka.
Operačné riešenie pre dlhodobý efekt
Najefektívnejším a dlhodobo udržateľným riešením je operačný zákrok, pri ktorom sa pôvodná šošovka vymení za umelú. Tento zákrok je určený najmä pre ľudí, ktorí majú zrakové problémy a zároveň nechcú byť odkázaní na nosenie okuliarov či šošoviek. „Zákrok je bezbolestný, rýchly a prebieha ambulantne. Trvá približne 20 minút a pacient môže zvyčajne do pol hodiny odísť domov. Stabilizácia zraku nastáva do štyroch týždňov,“ opisuje priebeh operácie Trizuljaková.
Metóda PRELEX zároveň pôsobí ako prevencia pred vznikom sivého zákalu. Jeho prvé príznaky sa často objavujú po šesťdesiatke a vznikajú v dôsledku zakalenia prirodzenej šošovky.
Prešovskí oftalmológovia liečia zelený zákal novou metódou - FOTO
„Pri PRELEX-e sa šošovka nahrádza umelou, ktorá je navrhnutá tak, aby umožňovala ostré videnie na rôzne vzdialenosti. Tým sa eliminuje riziko zakalenia. V niektorých prípadoch sa však môže neskôr znížiť priehľadnosť puzdra, do ktorého bola šošovka vložená. Tento stav sa dá jednoducho vyriešiť ambulantným zákrokom pomocou lasera,“ dodáva Trizuljaková.
Ak vás pred Vianocami trápi rozmazané videnie a pri čítaní musíte odtiahnuť text ďalej od očí, môže ísť o prvý signál presbyopie. Namiesto improvizovaného riešenia je vhodné navštíviť očného špecialistu. Správne zvolená korekcia vám môže uľahčiť nielen sviatočné prípravy, ale aj každodenný život.