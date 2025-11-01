Odborníci upozorňujú na rezervy v starostlivosti o pacientov po mozgovej príhode, spasticitu stále liečime nedostatočne

Na Slovensku žijú tisíce pacientov, ktorí po cievnej mozgovej príhode (CMP) trpia spasticitou – zvýšeným svalovým napätím vedúcim k stuhnutosti, bolesti a strate pohyblivosti končatín. Hoci ide o liečiteľný stav, odborníci upozorňujú, že včasná diagnostika a adekvátna liečba spasticity sú na Slovensku stále nedostatočné. Potvrdili to neurológovia, rehabilitační lekári a analytici počas tlačovej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa mozgovej príhody.
„Život silne obmedzujúca spasticita nie je nevyhnutným osudom po mozgovej príhode. Moderná liečba spolu s aktívnou rehabilitáciou ju dokážu výrazne zmierniť, ak sa nasadia dostatočne zavčasu. Problém dnes nie je v nedostatku terapeutických možností, ale v tom, že o nich pacienti často vôbec nevedia,“ uviedol prednosta II. neurologickej kliniky LF UK v Bratislave Peter Valkovič.
Systémová starostlivosť nie je samozrejmosťou
Po roku od zavedenia úhrady liečby spasticity dolnej končatiny a spasticity do dvoch rokov od CMP možno podľa odborníkov pozorovať pozitívne posuny, no liečba zostáva stále nedostatočne využívaná.
„Po roku od rozšírenia úhrady vidíme zlepšenia dostupnosti liečby, ale systémová starostlivosť o pacientov po CMP ešte zďaleka nie je samozrejmosťou. Musíme sa posunúť od liečby príznakov k systematickému manažmentu pacienta po CMP,“ dodal prof. Valkovič.
Kľúč k úspechu
Podľa primára rehabilitačného oddelenia nemocnice AGEL Bratislava Mareka Tkáča je kľúčom k úspechu včasná rehabilitácia a multidisciplinárny prístup. „Každý týždeň oneskorenia rehabilitácie po mozgovej príhode znamená premrhanú šancu v návrate k samostatnosti. Včasná a cielená rehabilitácia je rovnako dôležitá ako samotná akútna liečba,“ upozornil doktor Tkáč.
Dodáva, že rehabilitácia nie je len o pohybe, ale o koordinovanom úsilí viacerých odborníkov. „Rehabilitácia je komplexný proces, ktorý potrebuje neurologickú, fyzioterapeutickú, logopedickú aj psychologickú spoluprácu. Multidisciplinárny tím je najúčinnejšia cesta, ako dosiahnuť viditeľné zlepšenie,“ zdôraznil.
Chýbajúci skríning po prepustení z nemocnice
Analýza Inštitútu zdravotných analýz MZ SR poukazuje na pretrvávajúcu nízku mieru zaliečenosti spasticity. Podľa Petry Ištokovičovej „má približne tretina pacientov do roka po CMP vykázanú diagnózu spasticity. Podiel pacientov, ktorí mali po cievnej mozgovej príhode aplikovanú modernú liečbu botulotoxínom bol v roku 2023 len 1,2 %.“
Najväčší problém predstavuje chýbajúci skríning po prepustení z nemocnice a neskoré odosielanie pacientov na špecializované pracoviská. „Analýzy jasne ukazujú, že systém stráca pacientov po prepustení z nemocnice. Práve prechod z akútnej na následnú starostlivosť je kritickým momentom, ktorý musíme zlepšiť,“ doplnil Valkovič.
Vysoké ekonomické straty
Z farmakoekonomickej štúdie spoločnosti Project HealthCare vyplýva, že neliečená spasticita znamená vysoké ekonomické straty. „Cievna mozgová príhoda postihuje aj ľudí v produktívnom veku. Neliečená závažná spasticita po mozgovej príhode stojí Slovensko desiatky miliónov eur ročne – nie v priamych zdravotných nákladoch, ale v strate produktivity. Investícia do liečby sa spoločnosti mnohonásobne vráti,“ vysvetlil Peter Polák.
Podľa analýzy je odhadovaná ročná strata produktivity súvisiaca so spasticitou po CMP 140 miliónov eur. Ak by sa liečila polovica pacientov kombináciou rehabilitácie a adekvátnej farmakoterapie, táto strata by sa znížila o 43 %.
„Ekonomika aj medicína sa tu stretávajú: včasná liečba spasticity nielen výrazne zlepšuje kvalitu života, ale je aj ekonomicky efektívna. Každé euro vložené do liečby znamená vyššiu šancu na návrat pacienta do života a tým aj úsporu pre systém,“ dodal Polák.
Odborníci sa zhodujú, že spasticita po CMP by mala byť súčasťou štandardného manažmentu pacientov po mozgovej príhode. Informovanosť pacientov a rodín zostáva kľúčová. „Ľudia musia vedieť, že spasticita je liečiteľná a že zlepšenie je reálne dosiahnuteľné,“ uzavrel prof. Valkovič a pozval neliečených pacientov na Deň otvorených dverí. Viac informácií o podujatí je dostupných na webovej stránke Život po porážke.