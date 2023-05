OĽaNO zmarilo návrh SaS na kontrolu výstavby nemocnice Rázsochy, tvrdí Bittó Cigániková a nie je to pre ňu prekvapením

Poslanci Národnej rady SR za hnutie OĽaNO zmarili návrh strany Sloboda a Solidarita (SaS) na kontrolu Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR, či štát stíha z prostriedkov plánu obnovy postaviť nemocnicu Rázsochy.

Plán obnovy a nemocnice

Na brífingu to uviedla poslankyňa NR SR za SaS Jana Bittó Cigániková. Ak by sa podľa nej po tejto kontrole preukázalo, že štát nemocnicu Rázsochy z financií plánu obnovy nepostaví, suma 281 miliónov eur určená na tento účel sa mohla presunúť do regionálnych nemocníc.

Za návrh liberálov podľa nej nehlasovali poslanci za stranu Smer-SD, hnutie OĽaNO a predstavitelia strany Demokrati.

Poslanecký prieskum

„Zmarili možnosť skontrolovať, či sa nemocnica Rázsochy stihne postaviť,“ povedala Cigániková. Upozornila na to, že poslanci za hnutie OĽaNO na mimoriadnom rokovaní zdravotníckeho výboru odmietli návrh vykonať poslanecký prieskum na Úrade vlády SR a ministerstve zdravotníctva k výstavbe nemocnice Rázsochy.

Na tomto rokovaní totiž podľa nej členovia výboru nedostali informácie k harmonogramu prác v súvislosti s výstavbou nemocnice Rázsochy.

„Nie je to pre mňa prekvapením, ani sklamaním, je to realita, ale nie je to pekný pohľad,“ povedala Cigániková.