Martin sa zrejme novej nemocnice tak skoro nedočká, o výstavbu nemala záujem žiadna firma

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine budú musieť zopakovať.

V stanovenom termíne sa totiž do vyhláseného tendra za 245 miliónov eur bez DPH neprihlásila žiadna stavebná firma. Informovala o tom hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Katarína Kapustová.

Doplnila, že v prípravných trhových konzultáciách prejavilo o zákazku záujem až deväť stavebných firiem schopných nemocnicu postaviť.

Vidia za tým negatívnu medializáciu

„Počas konania verejného obstarávania sme zodpovedne odpovedali na všetky doplňujúce otázky potenciálnych uchádzačov, ktoré z ich strany indikovali seriózny záujem zúčastniť sa súťaže. Úspechu procesu verejného obstarávania v poslednej fáze, žiaľ, nepomohla negatívna medializácia zdravotníckych projektov v Pláne obnovy a odolnosti v ostatných týždňoch,“ uviedla Kapustová.

Podľa jej slov vedenie UNM s projektovým tímom vzniknutú situáciu hĺbkovo analyzovalo a rozhodlo, že do dvoch týždňov zopakujú verejné obstarávanie.

Chcú minimalizovať meškanie

„Ďalšie procesné kroky budeme konzultovať s našim zriaďovateľom a s Národnou implementačnou a koordinačnou agentúrou pre Plán obnovy a odolnosti. V projekte novej nemocnice budeme pokračovať tak, aby sme minimalizovali jeho prípadné omeškanie,“ dodala Kapustová.

Výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martina bude financovaná z Plánu obnovy vo vyhotovení „full fit out“. Celkové investičné náklady projektu so 660 lôžkami dosahujú takmer 330 miliónov eur bez DPH. Výstavba nemocnice by mala byť ukončená do roku 2026.