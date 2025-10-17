Veda je najspoľahlivejšou vakcínou proti dezinformáciám, odborníci zdôrazňujú význam očkovania - FOTO

Hoci očkovanie v lekárňach je od januára 2024 súčasťou legislatívy, zatiaľ nie je možné kvôli chýbajúcim vykonávajúcim predpisom.
Slovensko Iné Zdravotníctvo z lokality Slovensko

V čase, keď konšpirácie a pseudovedecké tvrdenia ohrozujú dôveru v medicínu, farmaceuti, lekári a vedci vyzývajú verejnosť, aby dôverovala vede.

Presné dáta a vedecký výskum

Na tlačovom brífingu Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) a Slovenskej akadémie vied (SAV) v Lekárni U Salvatora odborníci pripomenuli, že očkovanie patrí medzi najväčšie objavy medicíny a vedy v histórii ľudstva a zachraňuje životy. Ako prejav dôvery vo vedu sa priamo na mieste symbolicky zaočkovali proti chrípke.

„Farmaceuti každý deň premietajú vedecké poznatky do reálnej pomoci pacientom. Očkovanie proti chrípke je exemplárnym príkladom úspechu medicíny založenej na dôkazoch – každoročne zachraňuje tisíce životov a znižuje riziko závažných komplikácií,“ uviedol prezident SLeK Ondrej Sukeľ.

Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart zdôraznil, že medicína je založená na presných dátach a vedeckom výskume, nie na intuícii. „Prevencia nie je fráza, ale zodpovednosť voči sebe aj celej spoločnosti,“ povedal.

Súčasť legislatívy

Pneumologička Katarína Dostálová upozornila na riziká chrípky u chronicky chorých pacientov a potrebu dôvery v lekárov, ktorú však narúšajú neuvážené vyhlásenia verejných činiteľov. Viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková, pripomenula, že očkovanie proti chrípke má aj ekonomický prínos, keďže znižuje záťaž zdravotníckeho systému.

Hoci očkovanie v lekárňach je od januára 2024 súčasťou legislatívy, zatiaľ nie je možné kvôli chýbajúcim vykonávajúcim predpisom. Symbolické zaočkovanie v Lekárni U Salvatora má poukázať na pripravenosť farmaceutov a potrebu umožniť im túto službu čo najskôr v praxi.

Nečinnosť Šaška

Na spoločnú akciu SAV a SLEK zareagoval aj podpredsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS). Podľa jeho slov prácu za ministra zdravotníctva Šaška opäť urobil niekto iný. „Namiesto toho, aby rezort spustil očkovaciu kampaň a zastavil šírenie dezinformácií, museli modernú medicínu obhajovať vedci, farmaceuti, zdravotníci a lekári. Nie štát, ale opäť odborná obec bráni fakty a pripomína, že očkovanie každoročne zachraňuje tisíce životov,“ pokračoval Dvořák.

„Je absurdné, že napriek tomu táto vláda na čele s premiérom obhajuje konšpirátora, ktorý ohrozuje ľudské životy,“ pokračoval. Svoje stanovisko uzavrel slovami, že ešte pred pár desaťročiami zomierali deti na choroby, voči ktorým dnes existuje očkovanie. „Dnes sa však aj pre nečinnosť ministra Šaška k týmto tragédiám vraciame v podobe prvých úmrtí malých detí na čierny kašeľ,“ dodal.

