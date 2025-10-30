Bezihlová vakcína proti chrípke sa vracia. Odborníci veria, že zvýši zaočkovanosť detí

Na Slovensko sa opäť vrátila bezihlová forma očkovania proti chrípke určená deťom. Vakcína sa podáva vo forme nosového spreja, čím sa vyhýba použitiu injekcie. Pediatri tento spôsob očkovania jednoznačne uprednostňujú, pretože deti ho znášajú lepšie a rodičia ho vnímajú s menšími obavami než klasickú ihlovú formu.
Šírenie vírusu až osem dní
Nosový sprej, ktorý sa používa ako očkovacia látka proti chrípke, je dostupný pre deti od 24 mesiacov až do dovŕšenia 18 rokov veku. Odborníci však kladú najväčší dôraz na očkovanie detí do deviatich rokov, pretože práve táto veková skupina je najčastejším tichým prenášačom vírusu chrípky typu A.
Malé deti dokážu vírus šíriť až osem dní bez akýchkoľvek príznakov, čím ohrozujú najmä členov svojej rodiny. Aplikácia vakcíny je veľmi jednoduchá a pre dieťa nepredstavuje žiadnu bolesť. Očkovacia dávka sa rozdelí do oboch nosových dierok pomocou aplikačnej striekačky.
Raši podporil očkovanie proti chrípke. S odborníkmi pripomína, že vakcína chráni zdravie aj život
„Najskôr sa polovica dávky vstrekne do jednej nosovej dierky, následne sa odstráni zarážka a druhá polovica sa podá do druhej. Po podaní je dôležité, aby si dieťa nesmrkalo ani nevťahovalo tekutinu, čím sa zabezpečí účinnosť vakcíny,“ vysvetľuje pediater a klinický imunológ Miloš Jeseňák z Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice v Martine.
Opakovanie očkovania
Kýchnutie či smrkanie po aplikácii nie sú dôvodom na opakovanie očkovania. Vakcína je určená ako dvojdávková, pričom druhá dávka sa podáva po štyroch týždňoch. Výnimku tvoria deti, ktoré už boli proti chrípke v minulosti očkované, pre ne je postačujúca len jedna dávka.
Riziko nákazy kliešťovou encefalitídou hrozí aj na jeseň a v zime, najspoľahlivejšou ochranou pred chorobou je očkovanie
Očkovanosť proti chrípke na Slovensku však zostáva nízka. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR sa počas uplynulej chrípkovej sezóny zaočkovalo len 5,2 percenta populácie.
„Zaočkovanosť je u nás dlhodobo veľmi nízka, a to nielen medzi deťmi, ale aj v najrizikovejších skupinách ako sú seniori. V porovnaní s väčšinou krajín Európskej únie výrazne zaostávame,“ upozorňuje Jeseňák. Odborníci však veria, že práve bezihlová forma vakcíny môže tento nepriaznivý trend zmeniť. Rodičia aj deti vnímajú tento spôsob očkovania pozitívnejšie.
Kľúčový prvok prevencie
„Rodičia ju nevnímajú ako zásah do imunitného systému a nepovažujú ju za umelú intervenciu, na rozdiel od klasickej injekcie. Navyše ide o živú vakcínu, ktorá sa podáva na sliznicu nosa a vytvára komplexnejšiu imunitnú odpoveď,“ vysvetľuje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre detskú všeobecnú starostlivosť Elena Prokopová.
Výdavkové limity brzdia financovanie zdravotníctva, poskytovatelia očakávajú legislatívnu zmenu už v novembri
Podľa najnovších výskumov je nosová forma vakcíny v detskom veku dokonca účinnejšia než injekčná verzia. Očkovanie detí proti chrípke tak predstavuje kľúčový prvok prevencie, najmä v školských kolektívoch, kde sa chrípka rýchlo šíri, a zároveň chráni aj starších členov domácnosti pred nákazou.
Hradenie zdravotnými poisťovňami
„Zaznamenávame rastúci záujem o očkovanie detí práve vďaka nosovému spreju. Ide o jednoduchú a pre deti príjemnú formu vakcinácie, ktorá zároveň stimuluje prirodzenú imunitnú reakciu,“ dodáva Jeseňák. Vakcinácia je do šiestich rokov plne hradená zdravotnými poisťovňami.
„Pre deti vo veku do šesť rokov je vakcína bez doplatku. Medzi šiestym a dvanástym rokom veku doplácajú rodičia 8,52 eura a od dvanástich rokov hradia náklady v plnej výške. Očkovanie je možné aplikovať deťom až do veku 18 rokov,“ dopĺňa Prokopová.