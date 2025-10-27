Riziko nákazy kliešťovou encefalitídou hrozí aj na jeseň a v zime, najspoľahlivejšou ochranou pred chorobou je očkovanie

Na Slovensku bolo za rok 2025 zaznamenaných 177 prípadov kliešťovej encefalitídy, pričom riziko nákazy pretrváva aj v jesenných a zimných mesiacoch.
Zaočkovanosť dosahuje len 18 percent
Kliešte, prenášači tohto závažného vírusového ochorenia postihujúceho nervový systém, sú aktívne stále, pokiaľ teplota neklesne pod päť stupňov Celzia a nevyskytujú sa dlhodobo mrazy.
Kliešte s letom nekončia a sú rizikom aj počas jesene, upozorňujú odborníci
Úrad verejného zdravotníctva zdôrazňuje, že očkovanie je najspoľahlivejšou ochranou pred chorobou. Záujem o vakcináciu na Slovensku rastie, čo potvrdzujú aj údaje Národného centra zdravotníckych informácií.
V roku 2024 si ľudia vybrali v lekárňach takmer trojnásobne viac vakcín než v roku 2020. Kompletné očkovanie pozostáva z troch dávok, s prvou posilňovacou dávkou po troch rokoch. Napriek tomu zaočkovanosť dosahuje len 18 %, čo je výrazne menej oproti susednému Rakúsku, kde je to približne 85 %.
Veľmi nebezpečné ochorenie
Jesenná aktivita kliešťov je síce obvykle nižšia ako na jar, no tieto parazity sa v posledných rokoch rozšírili z nížin aj do horských oblastí a čoraz častejšie sa vyskytujú aj v mestských parkoch, záhradách či rekreačných zónach.
Záujem o očkovanie proti kliešťovej encefalitíde rastie, ochorenia sa objavujú už aj mimo sezóny
Kliešťová encefalitída je veľmi nebezpečné ochorenie, ktoré môže viesť k dlhodobým zdravotným komplikáciám, invalidite a v približne 1 % prípadov aj k úmrtiu. Vírus sa môže preniesť nielen prisatím infikovaného kliešťa, ale aj konzumáciou surového nepasterizovaného mlieka alebo mliečnych výrobkov z infikovaných zvierat, predovšetkým z kozieho a ovčieho mlieka.
Prevencia zahŕňa používanie repelentov, vhodné oblečenie a dôkladnú kontrolu tela po pobyte v prírode. Rýchle a správne odstránenie kliešťa je kľúčové, pretože vírus sa môže preniesť ihneď po prisatí parazita.
Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde je na Slovensku dostupné kedykoľvek počas roka, hoci ideálne je začať ho v posledných zimných mesiacoch. Záujem o vakcínu postupne rastie, čo napomáha lepšej ochrane obyvateľstva pred týmto závažným infekčným ochorením.