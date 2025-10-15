Lekári nemajú vakcíny pre najzraniteľnejších ľudí, kritizujú ministerstvo za nepripravený očkovací systém

Odborníci žiadajú zavedenie funkčných riešení, ktoré zabezpečia prístup k očkovaniu proti COVID-19, chrípke a pneumokokovým infekciám.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky čelí kritike za nepripravenosť očkovacieho systému pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Odborníci žiadajú okamžité zavedenie funkčných riešení, ktoré zabezpečia prístup k očkovaniu proti COVID-19, chrípke a pneumokokovým infekciám pre seniorov, chronicky chorých pacientov a najmä imobilných obyvateľov v zariadeniach sociálnych služieb.

Lekári nedostali vakcíny

Zástupcovia zdravotníckej praxe upozorňujú, že povinnosť zabezpečiť preventívne očkovanie vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Napriek tomu aktuálny stav neumožňuje tisícom rizikových pacientov získať očkovanie, čím sa podľa odborníkov vážne narúša rovnosť v prístupe k preventívnej starostlivosti.

V septembri požiadali viacerí všeobecní lekári o možnosť očkovať proti ochoreniu COVID-19. Do dnešného dňa však vo svojich ambulanciách vakcíny nedostali. Rovnako neboli dostupné ani v nemocniciach, ktoré prejavili záujem očkovať, s výnimkou 16 oficiálnych očkovacích centier.

Administratívne prekážky

Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojom pondelkovom vyhlásení uviedlo, že počas tohto týždňa by malo byť očkovanie proti COVID-19 dostupné aj v ďalších nemocniciach a 38 ambulanciách. Ak má byť očkovanie spustené ešte tento týždeň, lekári a nemocnice musia dostať email s možnosťou objednať vakcíny najneskôr do štvrtka 16. októbra. Reálne sa však očkovanie rozbehne najskôr v piatok, prípadne až začiatkom budúceho týždňa.

Zdravotníci preto žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR, aby bezodkladne prijalo konkrétne kroky, najmä zabezpečilo koordináciu a nasadenie výjazdových očkovacích tímov do zariadení sociálnych služieb a medzi ostatné rizikové skupiny obyvateľstva, a zároveň transparentne informovalo verejnosť aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o dostupnosti vakcín a o konkrétnej organizácii očkovania.

Podľa výzvy odborníkov by administratívne prekážky nemali obmedzovať prístup k zdravotnej prevencii. Upozorňujú, že ide o ochranu tých, ktorí sú najviac ohrození a zároveň najviac odkázaní na efektívny systém verejného zdravotníctva.

