Raši podporil očkovanie proti chrípke. S odborníkmi pripomína, že vakcína chráni zdravie aj život

Na pôde parlamentu v utorok symbolicky podstúpili očkovanie proti chrípke predseda Národnej rady SRRichard Raši, predseda výboru pre zdravotníctvo Vladimír Baláž a prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnostiZuzana Krištúfková.
Iniciatíva pod záštitou Národnej rady SR má za cieľ podporiť dôveru vo vedu a medicínu založenú na dôkazoch a zároveň pripomenúť osobnú zodpovednosť každého jednotlivca za ochranu svojho zdravia i zdravia verejnosti.
Medicína založená na dôkazoch
Richard Raši zdôraznil význam dôvery vo vedecké poznanie a prevenciu. „V čase, keď sa o vede vedú spory aj na politickej úrovni, považujem za dôležité jasne povedať, že podporujem medicínu založenú na dôkazoch. Očkovanie proti chrípke chráni zdravie a životy a verím, že aj na pôde parlamentu by sme mali ísť príkladom v prevencii a zodpovednom prístupe k zdraviu,“ vyhlásil predseda parlamentu.
Veda je najspoľahlivejšou vakcínou proti dezinformáciám, odborníci zdôrazňujú význam očkovania - FOTO
Vladimír Baláž, ktorý vedie parlamentný zdravotnícky výbor, pripomenul, že úlohou politikov nie je len prijímať zákony, ale aj demonštrovať praktický prístup k ochrane zdravia. „Ako lekár a predseda zdravotníckeho výboru chcem podporiť všetkých kolegov z praxe, ktorí denne presviedčajú pacientov o význame prevencie. Očkovanie je jednou z najúčinnejších foriem ochrany zdravia a života a zaslúži si našu dôveru,“ uviedol.
Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba
Zuzana Krištúfková ocenila, že parlament podporuje očkovanie nielen deklaratívne, ale aj vlastným príkladom. „Som rada, že sa o prevencii hovorí aj v parlamente a že sa poslanci rozhodli podporiť túto myšlienku osobným príkladom. V spoločnosti sa stretávame s naštrbenou dôverou vo vedu a medicínu založenú na dôkazoch. Je dobré, ak ju verejní činitelia svojím postojom a príkladom pomáhajú obnovovať. Odporúčam veriť dôkazom a nie dojmom a názorom,“ vyhlásila odborníčka.
Zároveň pripomenula, že Národná rada v roku 2023 schválila novelu zákona, ktorá umožní očkovanie aj v lekárňach. Ide podľa nej o krok, ktorý zlepší dostupnosť preventívnej starostlivosti a môže prispieť k väčšej dôvere verejnosti v zdravotnícky systém. „Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba. Zavedenie očkovania v lekárňach nás zaraďuje medzi vyspelé krajiny, kde je ochrana zdravia bežnou súčasťou života,“ dodala Krištúfková.
Nižšie riziko hospitalizácií a úmrtí
Najnovšia analýza Inštitútu zdravotných analýz porovnávala úmrtnosť seniorov vo veku nad 60 rokov počas chrípkovej sezóny 2023 až 2024. Ukázalo sa, že medzi neočkovanými zomrelo až 1,6-násobne viac ľudí ako medzi tými, ktorí vakcínu dostali.
Kotlár si aj napriek trestnému stíhaniu stojí za vyjadreniami o mRNA vakcínach, požaduje zvýšenie právomocí – VIDEO
Doplňujúca analýza zdravotnej poisťovne Dôvera potvrdila, že očkovanie výrazne znižuje riziko hospitalizácií a úmrtí. V prepočte to znamenalo o 290 hospitalizácií menej z dôvodu kardiovaskulárnych príčin medzi očkovanými, čo poisťovni prinieslo úsporu viac ako 1,17 milióna eur.
Význam očkovania
Význam očkovania podporilo aj najnovšie stanovisko Európskej kardiologickej spoločnosti, ktoré bolo zverejnené v odbornom časopise European Heart Journal v júni 2025. Očkovanie sa v ňom označuje za nový základný pilier prevencie srdcového zlyhávania, infarktu a mozgovej príhody popri kontrole krvného tlaku, hladiny cholesterolu a nefajčení.
„Chrípka nie je obyčajné prechladnutie. Je to vážne infekčné ochorenie, ktoré môže výrazne zhoršiť priebeh iných chronických diagnóz, spôsobiť závažné komplikácie a v niektorých prípadoch ohroziť život. Očkovanie je najjednoduchší spôsob, ako týmto rizikám predchádzať,“ dodala Zuzana Krištúfková.