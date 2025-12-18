Novela zákona o liekoch môže mať vážne dôsledky pre chronicky chorých pacientov, upozorňuje asociácia

Asociácia na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky (AOPP) upozorňuje, že pripravovaná novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín môže mať vážne dôsledky pre chronicky chorých pacientov, ľudí odkázaných na špeciálnu výživu, ako aj pre prístup k inovatívnym liečbam. V rámci legislatívneho pripomienkovania predložila AOPP k návrhu zákona č. 363/2011 Z. z. zásadné pripomienky, ktoré sa týkajú viacerých oblastí zdravotnej politiky.
Asociácia poukazuje na hrozbu zníženia dostupnosti dietetických potravín, ktorých úhrada má byť po novom automaticky znižovaná. Takéto opatrenie by podľa AOPP mohlo viesť k ich stiahnutiu z trhu, čo by ohrozilo najmä pacientov s metabolickými poruchami, onkologickými diagnózami, seniorov a ľudí odkázaných na enterálnu výživu.
Zaradenie inovatívnych liekov
„Výpadok týchto špecializovaných produktov môže mať za následok priamy dopad na zdravie a život pacientov,“ uvádza AOPP vo svojom stanovisku.
Závažné výhrady smerujú aj k sprísneniu podmienok pre zaradenie inovatívnych liekov do systému úhrad. Podľa AOPP môže dôjsť k vylúčeniu liekov, ktoré síce predlžujú život alebo zlepšujú jeho kvalitu, no nesplnia prísne kritériá klinického prínosu a nákladovej efektívnosti.
Dostupnosť kriticky nedostupných liekov sa má zvýšiť, v prípade ich nevyzdvihnutia sa vrátia späť do obehu
Upozorňujú aj na diskriminačný efekt voči pacientom s chronickými ochoreniami, pri ktorých je cieľom liečby predovšetkým stabilizácia stavu a zmiernenie príznakov. Zmena metodiky posudzovania podľa AOPP nereflektuje potreby pacientov s autoimunitnými, neurologickými alebo gastroenterologickými diagnózami.
Najväčšie riziká
Organizácia zároveň vyjadruje obavy zo zníženia právnej istoty a transparentnosti systému. Kritizuje najmä prenos rozhodovacích právomocí bez jasne definovaných kritérií, čo podľa nej zvyšuje riziko nerovnakého prístupu pacientov k úhradám. Rovnako upozorňuje, že navrhované úsporné opatrenia môžu preniesť finančné bremeno na pacientov, ktorí sú existenčne odkázaní na drahšie liečby.
Pacienti s rakovinou krvi vyzývajú ministerstvo zdravotníctva, aby urýchlilo dostupnosť modernej liečby - VIDEO
Medzi najvýznamnejšie riziká spojené s novelou patrí zníženie prahovej hodnoty nákladovej efektívnosti, zásadné obmedzenie výnimkového režimu, automatické znižovanie úhrad dietetických potravín a možnosť stiahnutia špecializovaných produktov z trhu pri absencii cenovej flexibility. Zavedenie doplatkových stropov môže podľa AOPP negatívne zasiahnuť pacientov so zriedkavými ochoreniami. Asociácia tvrdí, že navrhované zmeny nevedú k optimalizácii systému, ale k reálnemu zhoršeniu dostupnosti liečby.
Zachovanie hranice
V oblasti výnimkového režimu AOPP žiada, aby novelizované znenie umožňovalo pacientom prístup k nevyhnutnej liečbe aj v prípadoch, kde je indikovaná pre závažné či život ohrozujúce ochorenia. Navrhujú, aby sa zachovala hranica klinického prínosu minimálne tri mesiace, aby sa posudzoval účinok lieku v porovnaní s najvhodnejšou dostupnou liečbou, a aby finančná situácia poisťovne nebola prekážkou úhrady. Žiadajú tiež možnosť flexibilne prekročiť limity v odôvodnených prípadoch na základe medicínskej indikácie.
Novela zákona o liekoch môže vytvoriť nové prekážky, dostupnosť inovatívnej liečby je ohrozená
Asociácia sa ohradila aj voči plánovanému obmedzeniu hlasovacích práv zástupcov pacientov v odborných komisiách. Zdôrazňuje, že pacienti musia mať plnohodnotný hlas pri rozhodovaní o liečbe, ktorá priamo ovplyvňuje ich život. Podľa AOPP sú aktuálne podmienky pre nominantov pacientskych organizácií diskriminačné a odporujú zásade rovnosti.
Dosah na pacientov
Navrhujú preto zavedenie hlasovacieho práva pre pacientov v kombinácii s čestným vyhlásením o nezávislosti a neprítomnosti konfliktu záujmov. Na záver AOPP vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR a autorov legislatívy, aby zohľadnili dosah navrhovaných zmien na pacientov, doplnili analýzy sociálnych a medicínskych dopadov a zabezpečili, že zákon bude v súlade s ústavnými právami a zásadou rovnosti.
Slovensko čelí problému reexportu liekov, KDH upozorňuje na ohrozenie pacientov a volá po zásadných opatreniach – VIDEO
„Cieľom zdravotníckej politiky musí byť reálna dostupnosť liečby, predvídateľný úhradový systém, ochrana najzraniteľnejších pacientov a rovnosť v rozhodovacích procesoch. Sme pripravení viesť konštruktívny dialóg a prinášať riešenia, ktoré zabezpečia udržateľnosť bez ohrozenia zdravia a života pacientov,“ zdôrazňuje AOPP.