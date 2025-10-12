Nové prípady cukrovky ubúdajú, najviac pacientov však pribudlo medzi seniormi

Cukrovka zostáva jedným z najvážnejších zdravotných problémov na Slovensku, a to aj napriek poklesu nových diagnóz v poslednom roku. V roku 2024 zaznamenalo Národné centrum zdravotníckych informácií úbytok novo zistených prípadov diabetu 2. typu o takmer pätnásť percent, no celkový počet ľudí, ktorí sú dlhodobo sledovaní v diabetologických ambulanciách, naďalej stúpa.
Väčšina pacientov trpí diabetes 2. typu
Na konci minulého roka bolo v starostlivosti odborníkov na diabetes evidovaných 348 362 pacientov. V porovnaní s rokom 2023 ide o nárast o tri percentá, keďže vtedy bolo sledovaných 338 056 osôb. Dlhodobý vývoj medzi rokmi 2009 a 2024 poukazuje na stabilne rastúci počet pacientov s cukrovkou, aj keď s drobnými medziročnými výkyvmi.
Väčšina pacientov trpí diabetom 2. typu, označovaným aj ako cukrovka dospelých, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v neskoršom veku a súvisí so životným štýlom. Tento typ cukrovky bol v minulom roku diagnostikovaný u 20 341 osôb, čo predstavuje pokles o 14,5 percenta oproti roku 2023, keď sa evidovalo 23 787 nových prípadov.
Z celkového počtu 316 716 dispenzarizovaných pacientov s diabetom 2. typu tvorili až 84 percent osoby vo veku 50 rokov a viac. Najvyšší výskyt bol zaznamenaný v skupine 75 až 79-ročných, nasledovanej vekovou kategóriou 80 až 84 rokov. V tomto prípade prevažovali ženy nad mužmi.
Cukrovka 1. typu, označovaná aj ako detská cukrovka, bola v roku 2024 evidovaná u 26 505 osôb. Ide o autoimunitné ochorenie, ktoré sa často vyskytuje v detstve alebo mladom veku a vyžaduje celoživotnú liečbu inzulínom. V porovnaní s rokom 2023, keď bolo zaznamenaných 26 031 pacientov, došlo k nárastu o 1,8 percenta.
Vyžaduje si dôslednú liečbu
Diabetes 1. typu bol v minulom roku novo diagnostikovaný u 1 817 osôb, čo zodpovedá 33,5 prípadom na 100 000 obyvateľov. Najviac nových pacientov sa vyskytovalo vo veku 25 až 29 rokov a tiež medzi mladými dospelými vo veku 20 až 24 rokov. Ochorenie bolo častejšie identifikované u mužov.
K štatistike za rok 2024 patrí aj gestačný diabetes mellitus, teda porucha spracovania glukózy počas tehotenstva. Tento typ cukrovky bol diagnostikovaný u 2 984 žien, pričom najviac pacientiek patrilo do vekovej skupiny 30 až 34 rokov, konkrétne 942 prípadov.
Iné, nešpecifikované typy diabetu boli v uplynulom roku diagnostikované u 2 157 osôb. Tieto formy sa častejšie vyskytovali u mužov. V porovnaní s rokom 2009, keď bolo zaznamenaných 3 844 prípadov, ide o pokles takmer o 44 percent.
Cukrovka ako chronické ochorenie si vyžaduje dôslednú liečbu a životný štýl pod kontrolou. Diabetes 1. typu je autoimunitné ochorenie, pri ktorom telo nevytvára inzulín a pacienti sú odkázaní na jeho pravidelné podávanie.Diabetes 2. typu je spojený najmä s rizikovými faktormi, ako sú nadváha, nedostatok fyzickej aktivity či genetická predispozícia, hoci nejde o dedičnú chorobu v pravom slova zmysle. Liečba zahŕňa nielen medikamenty, ale aj prísne dodržiavanie diéty a zmeny v každodennom režime.
Riziko vážnych zdravotných komplikácií
Neliečený diabetes predstavuje vysoké riziko vážnych zdravotných komplikácií. Postihuje viaceré orgánové systémy a je hlavnou príčinou ochorení srdca a ciev, slepoty, zlyhania obličiek s nutnosťou dialýzy či amputácií dolných končatín. Typickými príznakmi cukrovky sú nadmerný smäd, časté močenie, nevysvetliteľná únava alebo prudké chudnutie. Odborníci zdôrazňujú význam včasnej diagnostiky, ktorá môže zabrániť nezvratným dôsledkom.
„Klesajúci počet nových prípadov môže byť pozitívnym signálom. Celkový počet diabetikov však dlhodobo rastie. Znamená to, že cukrovka zostáva vážnym problémom verejného zdravia,“ upozorňuje hovorkyňa NCZI Alena Krčová. Najúčinnejšou cestou k jej včasnému odhaleniu zostávajú pravidelné preventívne prehliadky u všeobecných lekárov.