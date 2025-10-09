Sivý zákal sa na jeseň prejavuje intenzívnejšie, pretože zrak trpí nedostatkom svetla

Jesenné obdobie prináša okrem kratších dní aj zhoršené svetelné podmienky, ktoré predstavujú výzvu najmä pre ľudí trpiacich sivým zákalom. Tí sa počas mesiacov s menším množstvom prirodzeného svetla čoraz viac spoliehajú na umelé osvetlenie, čo však ich očiam vôbec neprospieva. Sivý zákal, odborne katarakta, sa objavuje predovšetkým po šesťdesiatke.
Nedostatok svetla
Vekom sa očná šošovka zakaluje, čo znižuje priepustnosť svetla a oslabuje schopnosť zaostrovať či rozpoznávať farby. Okolitý svet sa stáva menej kontrastným a akoby vyblednutým.
„V jesenných podmienkach sa zrakové ťažkosti s kataraktou prehlbujú. Bežné činnosti ako šoférovanie v hmle, daždi či šere sú nebezpečnejšie. Zakalená šošovka láme svetlo inak a pacienti vnímajú oslňovanie od reflektorov či pouličného osvetlenia ako veľmi nepríjemné,“ uviedla očná lekárka Eva Trizuljaková.
Ako dodala, nedostatok svetla spôsobuje, že sa pacienti vyhýbajú čítaniu, práci aj spoločenským kontaktom, čo môže mať negatívny dopad na psychiku aj ich vzťahy s okolím. Sivý zákal sa však nemusí týkať len seniorov. Príčinou jeho vzniku môže byť aj úraz oka, genetické faktory, cukrovka alebo iné ochorenia. Lieky na kataraktu neexistujú, jediným účinným riešením je operácia, pri ktorej sa zakalená šošovka nahradí umelou.
„Zákrok je ambulantný, trvá približne 15 až 20 minút, je bezbolestný a prebieha v lokálnom znecitlivení. Lekár urobí malý rez, pomocou ultrazvuku rozdrví pôvodnú šošovku, odstráni ju a nahradí novou. Rez sa zvyčajne uzavrie bez potreby stehov a pacient ešte v ten deň odchádza domov,“ opísala priebeh operácie Trizuljaková, ktorá pôsobí ako primárka očného centra VISTAMET v Považskej Bystrici. Napriek tomu mnohí zákrok odkladajú.
Strata zraku
To však podľa odborníkov znamená zhoršovanie stavu a vyššie riziko komplikácií. Katarakta je progresívna, šošovka sa časom stáva nepriehľadnou a pacient môže na postihnuté oko celkom stratiť zrak. „V pokročilom štádiu je operácia náročnejšia a zvyšuje sa aj riziko pooperačných komplikácií,“ upozornila Trizuljaková.
Pacient má po operácii možnosť výberu šošovky. K dispozícii sú základné jednoohniskové modely, ale aj prémiové typy – napríklad s predĺženým ohniskom alebo multifokálne, ktoré zabezpečia ostré videnie na rôzne vzdialenosti bez potreby okuliarov.
„Voľba typu šošovky závisí od životného štýlu pacienta. Dôležité je, že preventívna prehliadka u očného lekára nie je bolestivá ani nepríjemná a rozhodne by sa nemala odkladať. Zrak je náš najcennejší zmysel a zaslúži si maximálnu starostlivosť,“ zdôraznila Trizuljaková.