Lieky na chudnutie môžu zachrániť milióny životov, ukázala štúdia. Vyžaduje si to však niečo naviac

Lieky triedy GLP-1, známe najmä v súvislosti s liečbou obezity a cukrovky, by mohli v najbližších desaťročiach zásadne ovplyvniť mieru úmrtnosti v krajinách so silným výskytom nadváhy.
Podľa štúdie z dielne Swiss Re, jednej z najväčších svetových zaisťovní, by ich široké využitie mohlo do roku 2045 znížiť kumulatívnu úmrtnosť v Spojených štátoch až o 6,4 percenta a vo Veľkej Británii o 5,1 percenta. Medzi najčastejšie používané lieky tejto skupiny patria Ozempic, Wegovy, Saxenda a Mounjaro.
Len samotné lieky nestačia
Štúdia sa opiera o predpoklad, že pacienti budú liečbu dodržiavať dlhodobo a v kombinácii so zmenou životného štýlu, výživy a pohybových návykov. Účinnosť liekov tak podľa výskumníkov nie je založená len na samotnom farmaceutickom efekte, ale aj na tom, ako úspešne sa podarí nastaviť celkový systém podpory zdravia.
Paul Murray, generálny riaditeľ Swiss Re pre oblasť životného a zdravotného zaistenia, zdôraznil, že ide o príležitosť, ktorú by malo využiť aj poisťovníctvo.
„Lieky triedy GLP-1 majú značný potenciál pomôcť v boji proti epidémii obezity. Náš výskum podčiarkuje, že plný prínos týchto liekov vyplynie z prekročenia primárneho funkčného rámca samotných liekov. V segmente poisťovníctva sme v pozícii budovať partnerstvá, podporovať politiky a povzbudzovať ľudí k významným zmenám životného štýlu so zameraním na prevenciu. Ak to zvládneme, môžeme posilniť poistnú sieť a prispieť k tomu, aby ľudia žili dlhšie a zdravšie životy,“ uviedol.
V Spojených štátoch trpí obezitou viac ako 40 percent dospelej populácie, v Spojenom kráľovstve je to približne 30 percent. Práve v týchto krajinách vidí Swiss Re najväčší potenciál pre zavedenie liečby GLP-1 do širšieho použitia. Obezita je totiž spájaná až so siedmimi z desiatich najčastejších príčin úmrtí, vrátane ischemickej choroby srdca, mŕtvice, Alzheimerovej choroby a niektorých foriem rakoviny. Efektívne zníženie obezity by tak mohlo zachrániť milióny ľudí pred predčasnou smrťou a prispieť k zlepšeniu verejného zdravia v dlhodobom horizonte.
Modelovali sa tri scenáre
Autori výskumu upozorňujú, že bez dôsledného dodržiavania liečby a bez zmien životného štýlu sa prínosy výrazne znižujú. Ukončenie užívania liekov totiž často vedie k tzv. jojo efektu, teda k rýchlemu návratu pôvodnej hmotnosti. Práve preto sa výsledky modelovali podľa troch rôznych scenárov.
Optimistický predpoklad ráta so širokým prijatím liekov, nízkym výskytom vedľajších účinkov a trvalým zlepšením životného štýlu, vďaka čomu by sa úmrtnosť mohla znížiť o 6,4 percenta v USA a o 5,1 percenta v Británii. Základný scenár predpokladá nižšiu mieru adherence a miernejšie zmeny, čo by znížilo úmrtnosť o 4 percentá v USA a 3,2 percenta v Británii.
Najpesimistickejší model, pri ktorom by lieky využívala len malá časť populácie a liečba by bola často predčasne ukončená, počíta len s poklesom úmrtnosti o 2,3 percenta v USA a 1,8 percenta v Británii.
Natalie Kelly, vedúca globálnej divízie upisovania a výskumu v Swiss Re, považuje lieky triedy GLP-1 za zásadnú medicínsku inováciu, ktorá môže zmeniť trendy v úmrtnosti a zároveň ovplyvniť aj poisťovacie stratégie.
„Lieky triedy GLP-1 môžu byť medicínskou inováciou, na ktorú sa čakalo pre zmenu trendov v úmrtnosti. Ich dopad na upisovanie a vzory poistných plnení môže byť zásadný. Poisťovne musia držať krok s vývojom GLP-1 a zachovávať dôkladný, na dôkazoch založený prístup k hodnoteniu rizík,“ skonštatovala Kelly.