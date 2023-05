Ministerstvo zdravotníctva vraj enormne zamestnáva dohodárov, SaS žiada kontrolu NKÚ (video)

aktualizované 24. mája, 15:53

Rezort zdravotníctva enormne zamestnáva ľudí pracujúcich na dohody. Na tlačovej besede na to upozornila poslankyňa Národnej rady SR za SaS Jana Bittó Cigániková. V minulom roku podľa nej v rezorte na dohodu pracovalo 788 ľudí, rok predtým to bolo 716 osôb.

Rada pre štátnu službu podľa poslankyne za SaS preto odporučila v rezorte kontrolu Národným inšpektorátom práce a Najvyšším kontrolným úradom SR. „My sa s nimi stotožňujeme,“ povedala Cigániková.

Údaje o stave úradu

Ministerstvo zdravotníctva podľa Cigánikovej zamestnáva viac ľudí, ako by malo. Upozornila na to, že od vzniku Rady pre štátnu službu predložilo ministerstvo zdravotníctva údaje o stave úradu prvýkrát v histórii. Rada pritom podľa nej pravidelne žiadala ministerstvo o výkazy, to však jej žiadosti ignorovalo.

Upozornila na to, že inštitút osobitného platu by sa mal využívať len pre nadštandardných odborníkov a veľmi striedmo.

Otázniky o efektívnosti financií

„Na ministerstve zdravotníctva sa týka tento inštitút 57 zamestnancov z 386 zamestnancov, čo je skoro 15 percent zo všetkých zamestnancov,“ povedala. Tento stav podľa Cigánikovej vytvára otázniky o efektívnosti vynakladania financií zo štátneho rozpočtu.

„Ak je práca v rezorte taká rozsiahla, aby prijímala toľko dohodárov, mali by sa zamyslieť nad tým, koľko pracovných miest potrebujú, pretože je to neštandardné a veľmi neprehľadné,“ uzatvorila poslankyňa.

Predseda parlamentného sociálneho výboru za SaS Vladimír Ledecký upozornil na to, že Rada pre štátnu službu existuje viac ako šesť rokov a k takýmto informáciám sa dostala prvýkrát. „Päť rokov zadržiavali tieto informácie a asi mali nejaký dôvod, prečo rade tieto informácie neposkytli,“ uzatvoril Ledecký.