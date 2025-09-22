Glukózu vyradili z kategorizácie farmaceutické spoločnosti, reaguje ministerstvo a hľadá riešenie v prospech pacientov

Ministerstvo zdravotníctva nespôsobilo vyradenie glukózy z kategorizácie zoznamu liekov, v dôsledku čoho si musia onkologickí pacienti glukózu v plnom rozsahu platiť.
„Držitelia registrácie lieku, farmaceutické spoločnosti, svojím vlastným rozhodnutím vyradili z kategorizačného zoznamu lieky, čím obmedzili úhradu lieku z verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Ministerstvo zdravotníctva nemôže zaradiť do kategorizačného zoznamu liek bez žiadosti držiteľa registrácie o jeho kategorizáciu,“ vysvetlil komunikačný odbor ministerstva.
Onkologickí pacienti si za liečbu priplatia, ministerstvo vyradilo z kategorizácie základný liek
Vedenie rezortu si je vedomé situácie, v ktorej sa ocitli pacienti, preto o nej komunikuje s lekármi aj držiteľmi registrácie a hľadá zákonné riešenie v prospech pacienta.
Na problém s 5 percentnou glukózou upozornili otvoreným listom neštátni poskytovatelia starostlivosti pre onkologických pacientov, ako aj Platforma pomáhajúcich organizácií a iniciatíva Moja liečba.
Platforma upozornila, že po vyradení z kategorizácie nie je cena glukózy regulovaná, a tak ju dnes distribútori a lekárne predávajú podľa vlastného uváženia. Dôsledky znášajú pacienti, najmä onkologickí, ktorí si glukózu nikdy sami nepotrebovali kupovať, no bez nej nemôžu dostať svoju životne dôležitú chemoterapiu.