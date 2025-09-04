ŠÚKL upozorňuje na nárast falšovaných liekov, predajcovia ich prezentujú ako „zázrak“ na cukrovku a obezitu – FOTO

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) varuje spolu s Európskou liekovou agentúrou (EMA) a Sieťou riaditeľov liekových agentúr (HMA) pred rastúcou hrozbou falšovaných liekov, ktoré sa v posledných mesiacoch objavujú na internete v celej Európskej únii. Podľa zistení úradov zaznamenali prudký nárast ponuky prípravkov prezentovaných ako agonisti GLP-1 receptorov, teda liekov určených na liečbu cukrovky a obezity.
Podvodné stránky zneužívajú oficiálne logá
Do obehu sa dostali falšované lieky obsahujúce látky semaglutid, liraglutid a tirzepatid. Predávali ich pod rôznymi názvami cez podvodné webové stránky a propagovali na sociálnych sieťach. V mnohých prípadoch išlo o neschválené lieky, ktoré nespĺňajú základné požiadavky na bezpečnosť, účinnosť ani kvalitu.
Úrady odhalili stovky falošných facebookových profilov a internetových obchodov, pričom viaceré z nich majú sídlo mimo Európskej únie. Podvodné stránky často zneužívajú oficiálne logá alebo klamlivé odporúčania s cieľom oklamať spotrebiteľov.
„Agonisti GLP-1 receptorov sú lieky viazané na lekársky predpis a je nevyhnutné, aby sa užívali pod dohľadom lekára. Neschválené prípravky predávané cez internet môžu obsahovať látky, ktoré sú nebezpečné až život ohrozujúce,“ upozornil riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík. Podľa neho pacientom po užití týchto liekov hrozia závažné zdravotné komplikácie či nebezpečné interakcie s inými liekmi.
Na Slovensku je prostredníctvom internetového predaja možné kúpiť len voľnopredajné lieky, ktoré sú registrované a nie sú viazané na lekársky predpis. Zoznam všetkých lekární s povolením na internetový výdaj liekov je dostupný na webovej stránke ŠÚKL.
Predajcovia pripisujú liekom „zázračné“ účinky
Každá oficiálne registrovaná internetová lekáreň musí mať na svojich stránkach umiestnené zelené bezpečnostné logo, ktoré po kliknutí presmeruje na zoznam registrovaných lekární. Lieky viazané na lekársky predpis sú legálne dostupné iba v kamenných lekárňach.
„Nákupom a užívaním liekov z nelegálnych zdrojov pacienti riskujú svoje zdravie a podporujú kriminálnu činnosť,“ zdôraznil Dorčík.
Varovné signály, že môže ísť o falšovaný liek, sú podľa ŠÚKL nasledovné: prípravok je inzerovaný ako odporúčaný liekovou agentúrou alebo nesie logo oficiálnej inštitúcie, hoci liekové agentúry verejnosti nikdy neodporúčajú konkrétne lieky ani značky. Ďalším znakom je predaj prostredníctvom neoficiálnych webov či sociálnych sietí.
Pacienti by mali spozornieť aj v prípade, ak predajca lieku prisudzuje „zázračné“ účinky alebo tvrdí, že je účinnejší než registrované lieky. Podvodné sú aj ponuky, ktoré nie sú dostupné v oficiálnych internetových lekárňach, alebo webové stránky bez bezpečnostného európskeho loga, ktoré sa nenachádzajú v zozname registrovaných internetových lekární na webe ŠÚKL.