Lieky nie sú cukríky. ŠÚKL sa zapojil do kampane o správnom užívaní voľnopredajných liekov

Európske liekové autority spustili informačnú kampaň s názvom „Lieky nie sú cukríky“, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o správnom užívaní voľnopredajných liekov. Súčasťou iniciatívy je aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý upozorňuje, že nesprávne dávkovanie či dlhodobé užívanie týchto prípravkov môže viesť k vážnym zdravotným následkom.
„Je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že lieky nie sú bežný spotrebný tovar a k ich užívaniu by mali pristupovať zodpovedne,“ zdôraznil riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík. Ako dodal, rizikom sú nielen vedľajšie účinky, ale aj poškodenie zdravia či vznik závislosti.
Podľa odborníkov môžu aj voľnopredajné lieky vyvolať nežiaduce reakcie – od tráviacich problémov až po poškodenie pečene alebo obličiek. Predávkovať sa je možné aj týmito liekmi, najmä ak pacient užíva súčasne viaceré prípravky s odlišným názvom, ktoré obsahujú tú istú účinnú látku, napríklad paracetamol. Nebezpečné môžu byť aj liekové interakcie, preto sa odporúča vždy čítať príbalový leták a v prípade pochybností sa poradiť s lekárnikom.
Dlhodobé užívanie niektorých prípravkov, napríklad liekov proti bolesti, nespavosti, nosových sprejov či preháňadiel, môže viesť k závislosti. Zároveň platí, že voľnopredajné lieky môžu potláčať príznaky závažnejších ochorení, čím sa oneskorí ich diagnostika. Pacienti by preto nikdy nemali svojvoľne zvyšovať dávky ani predlžovať dobu užívania. Ak zdravotné ťažkosti pretrvávajú, je nevyhnutné vyhľadať lekára.
ŠÚKL pripomína tri základné pravidlá, ktoré by mali pacienti dodržiavať. Pred užitím lieku je potrebné prečítať si príbalový leták, rešpektovať odporúčanú dávku a dĺžku užívania a v prípade, že ťažkosti neustúpia, obrátiť sa na lekára.