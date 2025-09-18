Multivitamíny na posilnenie imunity nestačia, podľa odborníkov treba vychádzať z reálnych potrieb organizmu

Slováci pri posilňovaní imunity najčastejšie siahajú po komplexných doplnkoch výživy, ktoré obsahujú viacero vitamínov a minerálov naraz.
Vyplýva to z údajov internetovej lekárne MojaLekáreň.sk, podľa ktorých od začiatku roka stúpol predaj vitamínov určených na podporu imunity o viac ako 12 percent, minerálov a stopových prvkov o takmer 19 percent a omega-3 mastných kyselín o takmer 36 percent.
Multivitamíny nie sú pre každého
Napriek rastúcemu záujmu o tieto prípravky zostávajú základné živiny, ako horčík, zinok či železo, mimo hlavného záujmu spotrebiteľov. Ich nedostatok pritom môže viesť k oslabeniu obranyschopnosti, zvýšenej únave a zníženej výkonnosti organizmu.
„Multivitamínové prípravky nie sú vhodné pre každého. Človek s pestrou stravou, dostatkom vlákniny, zeleniny, ovocia a bielkovín ich často nepotrebuje. V jeho prípade majú väčší zmysel napríklad betaglukány alebo vitamín D. Naopak, u ľudí s jednostranným jedálničkom môžu chýbať aj základné vitamíny a minerály. Pri výbere je vždy nutné zohľadniť zloženie stravy, užívané lieky a celkový zdravotný stav,“ vysvetľuje farmaceutka Zdenka Morvai.
Odporúča sa individuálny prístup
Odborníci zdôrazňujú, že prevencia by mala vychádzať z reálnych potrieb organizmu. Vhodným krokom je absolvovanie krvných testov, ktoré ukážu, aké látky človeku skutočne chýbajú.
Farmaceuti odporúčajú individuálny prístup, ktorý zohľadňuje vek, životný štýl a zdravotný stav pacienta. Multivitamíny teda nemusia byť univerzálnym riešením – účinnejšia je cielená suplementácia látok, ktoré organizmus naozaj potrebuje.