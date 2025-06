Mamografia sa stane štandardom pre ženy od štyridsaťpäť rokov, ultrazvuk sa však z preventívnych prehliadok vyraďuje - VIDEO

Od začiatku júla sa mení prístup k prevencii rakoviny prsníka. Ženy vo veku od štyridsaťpäť do sedemdesiatpäť rokov budú môcť absolvovať mamografické vyšetrenie v rámci organizovaného skríningu.

Naopak, ultrazvuk prsníkov sa prestane vykonávať ako súčasť preventívnych gynekologických prehliadok u bezpríznakových pacientok. O zmene informoval minister zdravotníctva na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Mamografia ako skríningová metóda

Na Slovensku podľa odhadov žije približne tridsaťtisíc žien s rakovinou prsníka a každoročne pribúda vyše tritisíc nových prípadov. Ročne si toto ochorenie vyžiada životy takmer deväťsto pacientok. Napriek dlhodobej praxi ultrasonografického vyšetrenia v rámci prevencie sa úmrtnosť neznižuje.

„Mamografia ako skríningová metóda má v porovnaní s ultrazvukom preukázaný vplyv na zníženie úmrtnosti, a to až o štyridsať percent,“ uviedol minister Kamil Šaško.

Podľa neho ide o krok podložený dátami, dôkazmi a odborným konsenzom, ktorý zohľadňuje aj medzinárodné odporúčania. Slovensko bolo poslednou krajinou v Európe, kde bol ultrazvuk bežne súčasťou preventívnej starostlivosti.

Ultrazvuk zostáva dostupný

Ultrazvuk zostáva naďalej dostupný v prípade, že žena má klinické príznaky, alebo spĺňa rizikové faktory. Ako vysvetlil minister, v týchto prípadoch môže byť užitočným doplnkom. Na druhej strane, ako preventívna metóda nie je dostatočne spoľahlivá pri zachytávaní včasných štádií ochorenia a jej výsledky závisia od subjektívneho hodnotenia lekára, čo zvyšuje výskyt falošných pozitívnych nálezov.

Ženy mladšie ako štyridsaťpäť rokov budú naďalej podliehať pravidelnej gynekologickej prehliadke, ktorej súčasťou je aj vyšetrenie prsníkov hmatom. Ak lekár vyhodnotí nález ako podozrivý, ženu odošle na ďalšie vyšetrenia, vrátane sonografie, mamografie alebo magnetickej rezonancie – v závislosti od veku a rizikového profilu.

Skríningové pracoviská na Slovensku

Na Slovensku momentálne funguje dvadsaťšesť skríningových pracovísk, ktoré sú podľa ministra vyťažené na polovicu. Počet plánujú zvýšiť na tridsaťpäť a podľa vyjadrení by súčasné kapacity zvládli aj dvojnásobok pacientok. Mamografia bude do konca roka 2025 plne hradená zdravotnými poisťovňami, a to aj mimo skríningových centier.

Klinický onkológ Stanislav Špánik upozornil, že u žien nad štyridsaťpäť rokov ide o najčastejšie sa vyskytujúcu rizikovú skupinu. Výskyt rakoviny prsníka u mladších žien je podľa neho zriedkavý a typický skôr pre tie, ktoré majú genetickú predispozíciu alebo rodinnú anamnézu.

Skríning má byť organizovaný – ženy by mali dostať pozvanie na vyšetrenie. Onkológ zároveň upozornil, že nedostatočná informovanosť verejnosti často vedie k nedôvere a obavám, ktoré bránia v účasti na skríningu. „Nie je to o tom, že im chceme niečo zobrať, práve naopak – ponúkame im najlepšiu dostupnú formu prevencie,“ zdôraznil.

Podpora viacerými odbornými spoločnosťami

Zmenu podporili viaceré odborné spoločnosti vrátane rádiologickej, onkologickej a gynekologicko-pôrodníckej, ako aj Národný onkologický inštitút, odborné komisie ministerstva zdravotníctva a zástupcovia skríningových pracovísk.

Minister zároveň apeloval na pravidelné samovyšetrovanie prsníkov a účasť na preventívnych prehliadkach. Tie podľa neho môžu rozhodnúť o tom, či sa ochorenie zachytí včas a zachráni život.