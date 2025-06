Lekárne na Slovensku rekordne zarábajú, niektoré sú podozrivé z vývozu liekov do zahraničia

Lekárenský sektor na Slovensku čelí v posledných rokoch „neohrozenému“ rozmachu. Tržby a čistý zisk lekární aj veľkodistribútorov pravidelne rastú o dvojciferné percentá. Spoločnosť FinStat analyzovala vývoj finančných výsledkov lekárenského trhu v rokoch predchádzajúcich až po rok 2024.

Medzi dominantné siete patria Dr. Max a BENU

Sektor podľa FinStatu zahŕňa 2 154 spoločností, z ktorých 125 má licenciu na veľkodistribúciu liekov. Výsledky za rok 2024 preukázali výrazné oživenie keď veľkodistribútori nahlásili medziročný nárast tržieb o 23,8 % a lekárne o 12,3 %. Najvyššie nárasty za posledných šesť rokov zaznamenali práve distribútori. Ľudová legislatíva pritom dovoľuje, aby pod jednou právnickou osobou fungovala len jedna lekáreň.

Medzi dominantné siete na trhu patria podľa analýzy Dr. Max a BENU, ktoré spolu generujú približne 44 % tržieb, čiže asi 775 miliónov eur. V roku 2024 dosiahla spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o., prevádzkovateľka e-shopu, tržby vo výške 37 miliónov eur, zatiaľ čo BENU SK 77, s.r.o. vykázala 16,8 milióna eur. Priemerné tržby na jednu lekáreň dosiahli u Dr. Max hodnotu 1,6 mil. €, u BENU 1,3 mil. €. Ostatné lekárne si držia úroveň okolo 1,2 mil. €.

Zaznamenali pokles obchodnej marže

Obchodná marža lekární dosahuje v priemere približne 20 %, pričom patrí k rastúcim trendom. Distribútori však zaznamenali pokles obchodnej marže z 28 % v roku 2020 na 23,9 % v roku 2024. Napríklad Dr. Max vykázal priemernú maržu 27 %, BENU o jeden bod menej.

Zisková marža, čiže koľko centov z jedného eura tržieb ostane ako zisk, je na strane distribútorov vyššia – so ziskom okolo 5 %, zatiaľ čo lekárne dosahujú hodnoty pod 2 %. Konkrétne, Dr. Max vykázal ziskovú maržu 1,5 % a BENU 1 %.

Online segment lekární rastie pomalšie

Online segment lekární rastie podľa analýzy FinStatu pomalšie než kamenné prevádzky. Tržby troch najväčších online poskytovateľov (Dr. Max, BENU, Pilulka) dosiahli v roku 2024 vyše 62 miliónov eur – v porovnaní s rokom 2023 ich obrat oslabil o 5,7 % (zo 66 miliónov eur).

Medzi nimi najviac stratila Pilulka.sk, a. s., ktorá medziročne prišla o 10 miliónov eur tržieb a skĺzla do straty – zisk spadol z 580 tisíc eur na viac ako milión eur v strate. Od roku 2018 bola v zisku len raz – v roku 2020 pri 56 tisíc eur; odvtedy nahromadila stratu presahujúcu 3 milióny eur. Materská firma pritom čelí finančným ťažkostiam.

Naopak, e-shopy Dr.Max 100 a BENU SK 77 si v roku 2024 polepšili. Tržby Dr.Max 100 sa zvýšili o 6,1 % na 37 miliónov eur, zisk však klesol o 9,6 % na 775 tisíc eur. E-shop BENU zaznamenal rast tržieb o 28 %, na 16,8 milióna eur, a jeho čistý zisk stúpol o 36 % na 914 tisíc eur.

Dohady o reexporte liekov

Medzi úspešnými sa ocitla aj Sunflower Pharmacy – štvrtá najväčšia lekáreň podľa tržieb v roku 2024. Jej tržby presiahli 12,4 milióna eur, čo je nárast o viac ako 12 miliónov oproti minulosti. Lekáreň, sídliaca na konci Petržalky, ale bez detailného vysvetlenia príčin, dala najavo výrazný vzostup.

Na pozadí tohto rastu sa objavujú dohady o reexporte liekov, teda ich presune do zahraničia za výhodnejšiu cenu, a to aj do Nemecka. V roku 2024 Ministerstvo zdravotníctva uvádzalo, že 29 lekární môže čeliť pokute od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) kvôli tomu, že vykazovali neprimeraný pomer zásob a tržieb v úvahách o zasielaní liekov mimo územia Slovenska.

Nielen domáci predaj, ale aj vývoz

Analýza pomeru tržieb a zásob v rokoch 2019–2024 uvádza, že väčšina lekární má mesačné tržby približne v objeme dvojnásobku zásob, pričom desaťnásobok a viac dosahovalo 10–23 firiem, štvornásobok 28–61 spoločností. Medzi výrazné odchýlky patria prevádzky ELANFIT (Gbely) a BALAMEDICAL (Jablonové), ktoré zaznamenali zásoby prevyšujúce mesačné tržby viac než 17- až 30-násobne. Aj e-shop BENU SK 77 drží pomer v rozmedzí 7 až 11-násobku.

Vysoký pomer tržieb k zásobám môže naznačovať, že lekárne nie sú zamerané len na domáci predaj, ale aj na vývoz. Potvrdzuje to potrebu dôslednejšieho monitorovania, hoci takéto odchýlky môžu byť v niektorých prípadoch spôsobené vysoko hodnotnými onkologickými liekmi, ktoré sa objednávajú pre konkrétnych pacientov bez pyramídovania zásob.