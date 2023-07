Čo tým ministerstvo dosiahne, reaguje šéf ZMOS-u na rušenie oddelení a žiada o dvojročný odklad pre nemocnice (video)

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzvalo Ministerstvo zdravotníctva SR k tomu, aby nemocnice, ktoré disponujú lekármi, mali k dispozícii dvojročný odklad v súvislosti s optimalizáciou nemocníc. Dvojročný odklad by mal podľa združenia nemocniciam pomôcť k tomu, aby sa dostatočne pripravili a taktiež splnili kritériá optimalizačnej komisie. Na tlačovej besede o tom informoval predseda ZMOS-u Jozef Božik.

Verejnosť bojuje petíciou

ZMOS zároveň informovalo ministerstvo zdravotníctva o petícii, ktorú podpísalo 35-tisíc občanov z regiónov Myjava a Partizánske. Verejnosť tak bojuje za to, aby sa v týchto regiónoch zachovali gynekologicko-pôrodnícke, neonatologické a detské oddelenia. Predseda petičného výboru Jozef Božik na rezorte zdravotníctva zdôrazňoval potrebu zachovania všeobecných nemocníc a spomínaných oddelení v nemocniciach v Snine, Revúcej, Partizánskom a na Myjave.

„Rušenie oddelení tam, kde lekári sú, spôsobí to, že sa zníži dostupnosť zdravotníckych služieb. Na ministerstve som sa pýtal, čo tým rezort dosiahne. Ak zaniknú tieto oddelenia v nemocniciach, mimoriadnym spôsobom sa skomplikuje výchova nových lekárov do ambulantnej sféry,“ zdôraznil Božik.

Predseda ZMOS-u ďalej informoval, že optimalizácia siete nemocníc zatiaľ nie je dokončená. Tvrdí, že rokovali aj s relevantnými politickými stranami, ktoré žiadali, aby niektoré nemocnice, ktoré nespĺňajú vyššie programy dostali dvojročný odklad, aby sa mohli personálne či technicky zariadiť.

Zrušenie pohotovosti v Piešťanoch

„Optimalizácia nie je optimálne nastavená a obávame sa, čo sa stane v spomínaných regiónoch po 31. decembri tohto roku,“ uviedol predseda ZMOS-u.

Nová vyhláška by zrušila ambulantnú pohotovosť pre deti aj v meste Piešťany. Primátor mesta Peter Jančovič nevidí zmysel v tom, prečo by sa mala funkčná ambulantná pohotovosť zrušiť.

„Ak sa v Piešťanoch zruší detská ambulantná pohotovosť, bude vytvorená v Trnave. V praxi to bude vyzerať tak, že občan Piešťan s dieťaťom pôjde na ambulantnú pohotovosť do trnavskej nemocnice na to, aby mu povedali, či sa vráti do Piešťan domov alebo pôjde do Piešťan do nemocnice. Tak či onak sa vráti do Piešťan,“ vysvetlil Jančovič. Zároveň upozornil na problematiku starnutia pediatrov, ktorou je potrebné sa zaoberať.