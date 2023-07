K rušeniu tretiny detských pohotovostí prišlo 14 zásadných pripomienok

K návrhu na zrušenie tretiny detských pohotovostí na Slovensku prišlo rezortu zdravotníctva štrnásť zásadných pripomienok. Zásadné výhrady k tomuto návrhu má samospráva, zamestnávateľský zväz aj Asociácia nemocníc Slovenska.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje materiál stiahnuť z legislatívneho procesu a prepracovať ho tak, aby bola aj naďalej obyvateľom miest a spádových obcí na celom území Slovenska zabezpečovaná dostupná zdravotná starostlivosť.

„Ak bude predložený návrh vyhlášky v súčasnom znení schválený, bude mať za následok rapídne zhoršenie dostupnosti ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast na mestá a obce na celom území Slovenska,“ upozorňuje ZMOS.

Situácia sa podľa nich zhorší najmä pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

„Avizovaný návrh na rušenie pohotovostných služieb koncentruje opäť činnosti do väčších miest, kam musia lekári z iných okresov dochádzať, pričom máme za to, že znižovanie dostupnosti zdravotníckych služieb pre rodiny s deťmi v našich mestách a v obciach je diskriminačné,“ tvrdí ZMOS.

Zásadný nesúhlas s návrhom vyjadrila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Extrémne redukovanie pohotovostí pre deti a dorast podľa zamestnávateľov výrazne zníži ich dostupnosť. Upozorňujú na to, že návrh nerieši povinnosť všetkých všeobecných lekárov pre deti a dorast zúčastňovať sa ambulantných pohotovostných služieb.

Financie, ktoré sú stanovené na jednotlivé pevné body, by sa podľa zamestnávateľov mali automaticky presunúť na zostávajúci pevný bod detskej ambulancie. Presunutie poskytovania zdravotnej starostlivosti z detských pohotovostí na urgentné príjmy nemocníc považujú za neakceptovateľné.

Návrh na doplnenie konkrétnych detských pohotovostí do siete predniesla Únia miest Slovenska a viaceré samosprávne kraje.

Únia miest Slovenska požaduje zaradiť do zoznamu detských pohotovostí mesto Senica, Trenčiansky samosprávny kraj mesto Partizánske, Žilinský samosprávny kraj mesto Námestovo a Prešovský samosprávny kraj mestá Sabinov a Medzilaborce.

Asociácia nemocníc Slovenska od rezortu zdravotníctva požaduje zaradiť lekárov z Kysuckého Nového Mesta do služieb na detskej pohotovosti v Čadci.

„Ambulanciu pohotovostnej služby v Čadci je potrebné zachovať, aby aj deťom z ‚horných Kysúc‘ zostala dostupná zdravotná starostlivosť po skončení ordinačných hodín ich zmluvných primárnych pediatrov,“ uviedla asociácia nemocníc.

Od augusta tohto roka do začiatku novembra budúceho roka by malo na Slovensku postupne zaniknúť 21 pevných bodov detských pohotovostí. Zo súčasných 61 bodov by malo ísť o zníženie na konečných 40 bodov. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.

Ako upozorňuje rezort zdravotníctva, z 21 pevných bodov už v súčasnosti nie je v prevádzke šesť bodov. Zvyšným 15 bodom detských pohotovostí sa do novembra budúceho roka skončí platnosť ich povolenia. Rezort zdravotníctva tak nebude vstupovať do už vydaných a platných povolení na prevádzkovanie pevného bodu detskej pohotovosti.

K 2. júlu budúceho roka sa majú vyradiť pevné body desiatich detských pohotovostí v Košiciach-okolí, Ružomberku, Sabinove, Galante, Medzilaborciach, Myjave, Námestove, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch a Senici. Od 2. novembra budúceho roka by sa mali zrušiť pevné body piatich detských ambulancií v Dubnici, Kráľovskom Chlmci, Partizánskom, Pezinku a Šali.

Rezort zdravotníctva chce týmto krokom udržať dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby so súčasnými nedostatočným personálom. Plánuje koncentrovať kapacity primárnych pediatrov do funkčných celkov s minimálnym dopadom na dostupnosť pacientov.

„Hlavným parametrom navrhovanej zmeny je vytvorenie funkčných pohotovostí pre deti a dorast z pohľadu dostatočného počtu slúžiacich lekárov s tým, že lekári slúžiaci v pevných bodoch, ktoré majú byť návrhom zrušené, budú naďalej slúžiť v pevnom bode s pridaním spádových území,“ tvrdí rezort zdravotníctva.