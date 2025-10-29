Bročka volá po výstavbe novej nemocnice v Trnave, súčasná by prípadnú jadrovú haváriu nezvládla - VIDEO

V kontexte diskusie o výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach je podľa primátora Trnavy Petra Bročku nevyhnutné, aby štát pokračoval v príprave výstavby novej nemocnice v Trnave.
Plánovaná nemocnica má vydané právoplatné územné rozhodnutie, zámer je podľa Bročku teraz potrebné posunúť aspoň do fázy stavebného povolenia a realizačnej projektovej dokumentácie.
Dostupnosť nemocnice v prípade havárie
„Je pre mňa tragické, keď niekto hovorí o novom jadrovom zdroji a prvá nemocnica, ktorá by v prípade nejakej havárie alebo poruchy na jadrovom zdroji v Jaslovských Bohuniciach bola k dispozícii, je Fakultná nemocnica v Trnave. Choďte sa tam pozrieť a spýtajte sa riaditeľa, ako by bol technicky a technologicky schopný reagovať na takúto situáciu,“ povedal dnes na stretnutí s novinármi primátor Bročka.
Fakultná nemocnica v Trnave už v novembri 2024 informovala, že má právoplatné územné rozhodnutie pre výstavbu novej nemocnice. Mali nasledovať ďalšie kroky, ktoré by viedli k cieľu, teda výstavbe novej nemocnice.
Zámer Ficovej vlády
Zámer výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava oživila terajšia vláda Roberta Fica. Nadviazala tak na plány ešte prvej Ficovej vlády z konca desaťročia tohto milénia. Vláda schválila návrh postupu prípravy a výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.
Ministerke hospodárstva Denise Sakovej v tejto súvislosti uložil vládny kabinet viacero úloh. Štvrtá vláda Roberta Fica chce rozhodnúť o všetkom podstatnom, o čom sa v prípravnom konaní rozhoduje, ešte počas svojho vládnutia.
Budovy nemocnice majú vyše 50 rokov
Primátor Trnavy Bročka povedal, že za 11 rokov čo je vo funkcii nebol na žiadne rokovanie vlády prizvaný, ani keď zasadala v okolí Trnavy. „Pána aktuálneho premiéra som za 11 rokov ešte nestretol. Našťastie, mesto Trnava ide dopredu aj bez konexií tohto druhu,“ dodal Bročka, ktorý je primátorom tretie volebné obdobie a v komunálnych voľbách kandidoval vždy bez podpory politických strán.
V terajšej trnavskej nemocnici majú s výnimkou pavilónu chirurgických disciplín všetky budovy viac ako 50 rokov. Zámer postaviť v Trnave novú nemocnicu podporili už pred štyrmi rokmi aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave, ako aj poslanci Trnavského samosprávneho kraja.