Nemocnica Poprad je v druhej fáze rekonštrukcie, preinvestovala sa už polovica peňazí z plánu obnovy

Najväčšia rekonštrukcia v histórii popradskej nemocnice pokračuje druhou fázou. Z pridelených viac ako 42 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti tam ku koncu leta preinvestovali 21 miliónov eur. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti po roku a pol od začiatku prác v rámci projektu.
Pacienti a personál už po zrealizovaných prácach podľa nemocnice využívajú nové otorinolaryngologické (ORL) lôžkové oddelenie na 4. poschodí, ortopédiu s JIS a ambulanciami na 3. poschodí, zrekonštruovanú traumatológiu s JIS a ambulanciami na 2. poschodí, urológiu s uroskopom a ambulanciami na 1. poschodí, nové ORL a ARO ambulancie na poliklinike. Modernizáciu má už za sebou aj kotolňa s tepelným hospodárstvom.
Projekt zahŕňa celkovo obnovu desiatich poschodí v lôžkovej časti a ôsmich poschodí komplementu, rekonštrukciu 349 lôžok pre pacientov, pričom 19 lôžok bude úplne nových. Súčasťou projektu je zateplenie nemocnice s cieľom znížiť jej energetickú záťaž, úspora by mala dosiahnuť minimálne 30 percent.
V súčasnosti v nemocnici pracujú na rekonštrukcii ARO oddelenia a dokončujú 10. poschodie pre novorodenecké oddelenie. Zároveň pokračuje výmena okien na poliklinike, tiež na piatom, šiestom a siedmom poschodí lôžkovej časti. V komplemente rekonštruujú päť poschodí naraz.
„Doteraz nebol priestor na slávnostné odovzdávanie prvej etapy, pretože zrekonštruované priestory hneď, ako to bolo možné, začali užívať jednotlivé oddelenia už aj spolu s pacientmi,“ uviedol generálny riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik. Práce v nemocnici totiž od začiatku realizujú za plnej prevádzky, bez obmedzenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ukončené majú byť v júni 2026. Po rekonštrukcii sa má z nemocnice stať jedno z najmodernejších zdravotníckych zariadení.