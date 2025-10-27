Rekonštrukcia nemocnice v Poprade ide podľa harmonogramu, z plánu obnovy preinvestovali 70 percent - VIDEO, FOTO

Osem mesiacov pred ukončením projektu komplexnej obnovy a prestavby nemocnice v Poprade idú práce plne s harmonogramom. Informoval o tom v pondelok počas jej návštevy minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kamil Šaško v rámci kontrolného dňa.
Pripomenul, že celková investícia na rekonštrukciu nemocnice presahuje 42 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom stav vecného plnenia je na úrovni 70 percent.
Práce sa stíhajú
Júnový termín, keď majú byť práce v rámci projektu ukončené, nemocnica stíha. „Pokrok je viditeľný a všetko smeruje k tomu, aby aj táto významná nadregionálna nemocnica so spádovou oblasťou viac ako 100-tisíc ľudí bola v termíne dokončená,“ poznamenal Šaško. Obnovu nemocnica realizuje za plnej prevádzky, odštartovala ju v roku 2024 v marci. V tomto roku prešlo už viacero jej oddelení viditeľnými zmenami.
„V lôžkovej časti sú odovzdané prvé až štvrté poschodie, piate a siedme je v realizácii, ôsme a deviate je v prevádzke s pacientmi,“ zhrnul minister. Najväčšou novinkou je, že do doteraz nevyužívaných priestorov 10. poschodia v lôžkovej časti sťahujú novorodenecké oddelenie spolu s gynekologicko-pôrodníckym. Podľa generálneho riaditeľa nemocnice Stanislava Kandrika bude toto oddelenie v plnej prevádzke približne v polovici novembra.
Šaško pripomenul, že nemocnica v Poprade patrí medzi tie, v ktorej pôrody neklesajú, ročne tam odrodia viac ako tisíc novorodencov. Vďaka spomínanému presunu sa však podarilo uvoľniť 9. poschodie, ktoré čaká ďalšia rekonštrukcia. Po jeho dokončení sa tam opäť vrátia gynekologické pacientky.
Najvýznamnejšie investície
Nemocnica získala v uplynulých dňoch ešte ďalších 12 miliónov eur z plánu obnovy, pôjdu na prístrojové a materiálno-technické vybavenie. Finančný balík má zdravotníckemu zariadeniu pomôcť výrazne skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
„Najvýznamnejšiu investíciu predstavuje výmena 15 rokov starého SPEC CT na oddelení nukleárnej medicíny, ďalšou novinkou bude digitálny RTG prístroj, výkonné C-rameno, sterilizačná a dezinfekčná technika na oddelení centrálnej sterilizácie a oddelení operačných sál. Významnou časťou projektu budú nové USG prístroje pre deväť oddelení, endoskopické veže, lasery, vyšetrovacie jednotky a na zrekonštruovaných oddeleniach bude obnovená infúzna technika, EKG prístroje a ďalšie,“ konkretizoval Kandrik. Nemocnica musí realizáciu projektu ukončiť do 30. júna budúceho roka.
Na rad príde medicínska technika
Projekt za 42 miliónov eur zahŕňa obnovu desiatich poschodí v lôžkovej časti a ôsmich poschodí komplementu, po ukončení všetkých etáp bude v Poprade spolu 368 lôžok pre pacientov, z toho 19 bude úplne nových.
Súčasťou projektu je zateplenie nemocnice s cieľom znížiť jej energetickú záťaž, pričom úspora by mala dosiahnuť minimálne 30 percent. V plnej prevádzke je už aj kotolňa, ktorá prešla rekonštrukciou. Po realizácii všetkých uvedených zmien príde na rad medicínska technika.