Slovensko.Digital podalo podnet, posudok obhajujúci 80-miliónový nákup pre slovensko.sk obsahuje vážne nedostatky

Občianske združenie Slovensko.Digital podalo podnet na Ministerstvo spravodlivosti SR na výkon dohľadu nad znaleckou činnosťou Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity.
Podnet sa týka znaleckého posudku č. 179/2025, ktorým Ministerstvo investícií (MIRRI) obhajuje priamy nákup služieb pre portál slovensko.sk v hodnote 80 miliónov eur.
Vážne nedostatky
Podľa odborníkov zo Slovensko.Digital obsahuje posudok vážne nedostatky a v kľúčových častiach je neoveriteľný. Združenie poukazuje na to, že znalecký posudok ignoruje prebiehajúce projekty modernizácie infraštruktúry slovensko.sk, vrátane schválenej a vykonávanej obnovy infraštruktúry za 8 miliónov eur.
Slovensko.Digital vyzýva vládu na zastavenie podpisu zmlúv s NASES pre podozrenia z nezákonností
„Je nepochopiteľné, že znalec počíta s kolapsom systému kvôli starému hardvéru a softvéru, ale úplne ignoroval prebiehajúci nákup a obnovu infraštruktúry, ktoré priamo riešia stabilitu,“ uviedol Ján Suchal, IT odborník zo Slovensko.Digital. Posudok tiež predpokladá exponenciálny rast porúch na portáli na základe údajov od dodávateľa, zatiaľ čo verejné štatistiky ukazujú iný vývoj.
Kritika matematickej metódy
Združenie ďalej kritizuje matematickú metódu použitú v posudku, ktorá pracuje s hodnotami bez odborného vysvetlenia či podkladov, čo podľa Ladislava Kovára, odborníka na e-government, robí výsledok spätne neoveriteľným a neprípustným podľa zákona o znaleckej činnosti.
Podnet spochybňuje aj rýchlosť vypracovania posudku – objednávka bola vystavená 2. decembra 2025 a dokončený dokument odovzdaný 16. decembra 2025, pričom za túto prácu zaplatil štát vyše 18-tisíc eur.
Slovensko.Digital víta rozhodnutie vlády pri portáli slovensko.sk, zdôrazňuje potrebu dodržiavania zákonov
Medzi ďalšie námietky patrí napríklad formálna chyba v posudku, ktorý v časti o platnej legislatíve spomína úrad, ktorý zanikol už v roku 2020.
Slovensko.Digital žiada Ministerstvo spravodlivosti o dôsledné preverenie daného znaleckého posudku a vyjadruje obavy, aby sa o osude 80 miliónov eur z verejných zdrojov nerozhodovalo na základe netransparentných a odborne pochybných dokumentov.