Remišová upozornila na alarmujúci stav čerpania eurofondov, aktuálny semafor svieti pri kľúčových IT projektoch na červeno - VIDEO

Čerpanie eurofondov na Slovensku je v alarmujúcom stave a vláda zatajuje jeho skutočný stav. Tvrdí to predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová. Poukazuje na to, že aktuálny semafor investičných projektov svieti pri kľúčových IT projektoch na červeno. Vystríha tiež, že celkovo je v Pláne obnovy v ohrození minimálne 1,3 miliardy eur.
„Vláda zatajuje stav skutočného čerpania, posledné informácie sú z konca októbra 2025, ale čísla hovoria jasnou rečou. Máme pred sebou ôsmu a deviatu žiadosť o platbu. Spolu ide o viac ako 1,382 miliardy eur a všetky prostriedky z Plánu obnovy musíme reálne preinvestovať do 30. júna, čiže o pár mesiacov. Pri súčasnom stave rozkladu tejto vlády a chaosu aj u ministra Migaľa, ale aj ostatných ministrov, je to takmer nemožné. Vláda sa však tvári, že všetko je v poriadku, vrátane škandalóznych IT tendrov na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ uviedla Remišová.
Alarmujúca situácia
Pri pohľade na semafor investičných projektov nad 20 miliónov eur je situácia na rezorte investícií alarmujúca, tvrdí poslankyňa. Rezort investícií podľa nej zlyháva v plnení míľnikov pri niektorých projektoch. Spomenula napríklad projekty Životné situácie či Digitálni seniori. Situáciapodľa nej prekročila hranice manažérskeho zlyhania a má trestnoprávnu rovinu.
Migaľovými IT tendrami sa zaoberá Európska prokuratúra, má podozrenie z poškodzovania finančných záujmov Únie
„Veľký IT projekt nového Slovensko.sk za 130 miliónov eur, ktorý presadzoval minister Migaľ, sa ocitol pod drobnohľadom európskych vyšetrovateľov. Európska prokuratúra začala trestné stíhanie, no existujú reálne obavy, že sa Migaľ bude snažiť pretlačiť sporné tendre v utajení a bez verejnej kontroly,“ tvrdí s tým, že potvrdzujú varovania, že slovenské IT projekty vznikajú „od stola“, bez reálnych analýz a pod tlakom dodávateľov.
Výzva na predloženie krízového plánu
Remišová vyzýva ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), ktorý je dočasne povereným podpredsedom vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, na predloženie krízového plánu na riešenie situácie a hrozby prepadnutia finančných prostriedkov.
Remišová kritizuje Migaľa za netransparentné financovanie utajovaného IT projektu s miliardovým rozpočtom
„Minister Drucker hovoril o tom, ako chcú rokovať s Komisiou o úprave Plánu obnovy, ale prichádza s tým neskoro a nie je isté, či sa im podarí miliardu eur zachrániť. Po katastrofálnom riadení jeho straníckeho kolegu Kmeca mal situáciu vyriešiť, ale stav Plánu obnovy sa ďalej zhoršuje,” dodala. Doplnila, že plánuje iniciovať zvolanie finančného výboru a Výboru pre Európske záležitosti, aby sa Plánom obnovy začali zaoberať.