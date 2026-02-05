Slovensko.Digital víta rozhodnutie vlády pri portáli slovensko.sk, zdôrazňuje potrebu dodržiavania zákonov

Občianske združenie Slovensko.Digital uvítalo rozhodnutie vlády týkajúce sa budúcnosti portálu slovensko.sk, ktoré vyžaduje dodržiavanie zákonov a štandardných procesov riadenia štátneho IT.
Vláda nezosúhlasila pôvodný návrh financovania presahujúci 100 miliónov eur a stanovila limity približne na 80 miliónov eur zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti (POO). Súčasne bola do organizácie NASES vyslaná kontrola Národným bezpečnostným úradom.
Obhájenie nákladov
„Minister informatizácie nepresvedčil vládu o oprávnenosti požadovaného balíka, čo potvrdzuje tlak odbornej verejnosti,“ uviedol Ján Suchal zo Slovensko.Digital. Zdôraznil však, že obhájenie nákladov 80 miliónov eur bude stále náročné.
Štát chce minúť vyše 100 miliónov eur na slovensko.sk bez súťaže, Slovensko.Digital navrhuje lacnejšiu alternatívu
Slovensko.Digital poukazuje na ďalšie prekážky, ktoré projekt musí zvládnuť, a to schválenie zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a Európskej komisie. Ladislav Kovár z organizácie zhodnotil, že už v minulosti mohlo dochádzať k porušovaniu zákonov a pripravujú sa relevantné podania.
Realistický a overiteľný plán
Združenie zároveň upozorňuje na nezvratné škody na ľudskom kapitále – experti z MIRRI a NASES, ktorí žiadali dodržiavanie zákonnosti, boli nútení odísť zo štátnej správy, čo podľa združenia poškodí dlhodobú odbornú kapacitu.
Migaľovými IT tendrami sa zaoberá Európska prokuratúra, má podozrenie z poškodzovania finančných záujmov Únie
Slovensko.Digital odporúča, aby NASES a MIRRI predstavili realistický a overiteľný plán riešenia, zabezpečili transparentnosť a verejný prístup k dokumentácii, obnovili hodnotenie projektu Útvarom hodnoty za peniaze a zdržali sa krokov s nejasným financovaním. Tiež vyzýva na vyvodenie zodpovednosti za predchádzajúce udalosti v manažmente MIRRI a NASES.
Združenie vidí rozhodnutie vlády ako potrebný návrat k štandardnému hodnoteniu projektov s nádejou na efektívne riešenie, ktoré zabráni ďalšiemu predlžovaniu problémov s aktuálnym dodávateľom.