Slovensko.Digital vyzýva vládu na zastavenie podpisu zmlúv s NASES pre podozrenia z nezákonností

Občianske združenie Slovensko.Digital adresovalo otvorený list predsedovi vlády SR a podpredsedovi vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku s naliehavou výzvou v súvislosti s plánovaným podpisom zmlúv projektov týkajúcich sa portálu slovensko.sk zo strany Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).
Slovensko.Digital upozorňuje, že napriek záverom z rokovania vlády NASES plánuje podpísať zmluvy s existujúcim dodávateľom priamo už od 9. februára 2026, čo považuje za hazard s verejnými financiami a porušenie zákonov.
NASES nekorešponduje so závermi vlády
Organizácia uvádza, že NASES nekorešponduje so závermi vlády, nepočkala na kontrolu Národného bezpečnostného úradu či dokončenie hodnotenia Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), čo vyvoláva podozrenie z účelového konania v prospech súčasného dodávateľa.
Slovensko.Digital víta rozhodnutie vlády pri portáli slovensko.sk, zdôrazňuje potrebu dodržiavania zákonov
Z občianskeho združenia zdôrazňujú aj porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keďže projekty v hodnote desiatok miliónov eur neboli podrobené zverejnenému a dokončenému hodnoteniu ÚHP, čo je povinnosťou podľa príslušnej legislatívy. Tiež upozorňujú na porušenie zákona o verejnom obstarávaní, nechýba ani upozornenie na porušenie interných predpisov týkajúcich sa riadenia projektov.
V liste sa tiež spomína trestnoprávna rovina záležitosti, kde už bolo podaných niekoľko trestných oznámení a vec rieši aj Európska prokuratúra, pričom neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania môže predstavovať trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní.
Účelové utajovanie projektovej dokumentácie
Ďalším problémom je netransparentnosť a účelové utajovanie projektovej dokumentácie vrátane výpočtu nákladov a prínosov agentúrou NASES, ktoré združenie považuje za zneužívanie zákona o utajovaných skutočnostiach.
Štát chce minúť vyše 100 miliónov eur na slovensko.sk bez súťaže, Slovensko.Digital navrhuje lacnejšiu alternatívu
Navyše zverejnený posudok o havarijnom stave portálu slovensko.sk nezohľadňuje už vykonávané úpravy a modernizácie tohto portálu, pričom vychádza primárne z podkladov súčasného dodávateľa.
Výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Steinhübl vyzýva vládu, aby okamžite zasiahla a zabránila podpisu akýchkoľvek zmlúv, kým neprebehnú riadne kontroly a projekty nebudú plne v súlade s platnou legislatívou.