Štát chce minúť vyše 100 miliónov eur na slovensko.sk bez súťaže, Slovensko.Digital navrhuje lacnejšiu alternatívu

Občianske združenie Slovensko.Digital upozorňuje na riziko nehospodárneho nakladania s verejnými financiami v rezorte informatizácie. Ministerstvo informatizácie (MIRRI) predložilo na stredajšie rokovanie vlády materiál dokumentujúci kritickú situáciu portálu slovensko.sk.
Zástupcovia Slovensko.Digital tvrdia, že týmto spôsobom sa na vládu vyvíja tlak na schválenie zmlúv s vopred vybranými dodávateľmi bez riadnej verejnej súťaže za vyše 100 miliónov eur.
Obchádzanie riadnej súťaže
Odborníci zo Slovensko.Digital označujú tento postup za obchádzanie riadnej súťaže a nehospodárne nakladanie s verejnými financiami práve v čase, keď je potrebná konsolidácia štátneho rozpočtu. Zverejnili technickú analýzu, ktorá ukazuje existenciu výrazne lacnejšej alternatívy riešenia aktuálnych problémov.
Ministerstvo informatizácie argumentuje „kritickým stavom“ a rizikom ohrozenia funkčnosti Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk). Plánuje preto využiť inštitút priameho rokovacieho konania na zadanie zákazky vopred vybraným firmám bez verejnej súťaže.
Remišová upozornila na alarmujúci stav čerpania eurofondov, aktuálny semafor svieti pri kľúčových IT projektoch na červeno - VIDEO
Zmluvy na podpis pritom majú byť už pripravené v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES). Podľa uniknutých informácií sú však pochybnosti o kritickom stave založené aj na analýze Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).
Jedným z hlavných problémov je podľa ministerstva preťaženosť modulu IAM (Identity and Access Management), pričom na vyšší výkon nie sú zakúpené potrebné licencie.
Technický dokument
Odborníci zo Slovensko.Digital však pripravili technický dokument, ktorý ukazuje, že predražený nákup riešenia od súčasného dodávateľa nie je jedinou možnosťou. Navrhujú rýchlu a lacnejšiu alternatívu s minimálnymi zásahmi do existujúceho systému, ktorá by dočasne odľahčila záťaž modulu IAM bez rizika nákupu nezdokumentovaného či zastaralého produktu závislého na jednom dodávateľovi.
Migaľovými IT tendrami sa zaoberá Európska prokuratúra, má podozrenie z poškodzovania finančných záujmov Únie
Slovensko.Digital kritizuje ministerstvo za odmietanie vecnej diskusie o alternatívach a za to, že inštruuje vládu k podpisu drahých zmlúv bez bližšieho skúmania riešení. Problém vidia aj v financovaní projektu z eurofondov prostredníctvom priameho rokovacieho konania, čo podľa nich zvyšuje riziko neuznania výdavkov Európskou komisiou a presunutia nákladov na štátny rozpočet.
Podľa združenia by takéto veľké investície mali vždy predchádzať dôkladné posúdenie rôznych alternatív a transparentné verejné súťaže, aby sa zabezpečila hospodárnosť a zodpovedné nakladanie s verejnými financiami.
Ministerstvo informatizácie sa k týmto obvineniam zatiaľ verejne nevyjadrilo.