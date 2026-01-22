Migaľovými IT tendrami sa zaoberá Európska prokuratúra, má podozrenie z poškodzovania finančných záujmov Únie

Vstup európskych vyšetrovateľov do prípadu jasne ukazuje, že nešlo o bežné obstarávanie, ale o miliónový hazard s verejnými peniazmi, dodáva Nadácia Zastavme korupciu.
Európska prokuratúra začala trestné stíhanie v súvislosti s Migaľovými tendrami. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Ako spresnila, ide o nákup IT systému pre štátnu agentúru NASES. Nadácia na pochybné nákupy za približne 130 miliónov eur, ktoré rozbehol minister investícií Samuel Migaľ, upozorňovala spoločne so Slovensko.Digital. Išlo o prerábku portálu Slovensko.sk, pričom minister Migaľ akúkoľvek kritiku odmietal.

Ide o miliónový hazard

Nadácia Zastavme korupciu na to upozornila v trestnom oznámení ešte v októbri minulého roka, a to pre nákup jedného konkrétneho IT riešenia. Európska prokuratúra tak v tejto súvislosti vedie stíhanie pre podozrenia zo spáchania zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v štádiu pokusu.

Vstup európskych vyšetrovateľov do prípadu jasne ukazuje, že nešlo o bežné obstarávanie, ale o miliónový hazard s verejnými peniazmi. Minister Migaľ nesie za tento nákup plnú politickú zodpovednosť, keďže ignoroval upozornenia na predraženie a ohýbanie súťaže,“ uviedla Xénia Makarová zo Zastavme korupciu.

Nadácia priblížila, že predmetom vyšetrovania je konkrétne nákup softvéru IAM pre portál Slovensko.sk za 17,8 milióna eur. Nadácia však zistila, že rezort pod vedením Migaľa plánoval ten istý komponent nakúpiť za 3,38 milióna. Štát tak odsúhlasil predražený nákup o 14 miliónov eur oproti pôvodným odhadom. Prípad prevzala Európska prokuratúra, pretože projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

Realita v rezorte je opačná

Nadácia pripomenula, že minister predražený nákup obhajoval tým, že štát sa potrebuje odstrihnúť od pôvodného nevýhodného dodávateľa, ktorým je GlobalTel.

Realita v jeho rezorte je však opačná,“ zdôraznila nadácia s tým, že sa spoločne so Slovensko.Digital domnievajú, že podmienky tendra boli ušité na mieru spoločnosti Barclet. Tá je podľa slov nadácie personálne aj biznisovo prepojená práve s pôvodným dodávateľom. Ján Suchal zo Slovensko.Digital priblížil, že podmienky obstarávania boli nastavené diskriminačne, a to v prospech súčasného dodávateľa.

Vyžadovala sa kompatibilita s produktom, ku ktorému neexistuje žiadna dostupná dokumentácia a ani stránka firmy Barclet o tomto produkte nič nehovorí,” dodal Suchal. Po tlaku mimovládok a verejnosti Migaľ tendre zastavil. „Teraz však spustil nákup nanovo a v utajenom režime,“ uzavrela Nadácia Zastavme korupciu.

